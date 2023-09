David Menayo, periodista de 'Marca', ha indicado que le han aconsejado a Jenni Hermoso que se separe del móvil y las redes sociales tras los vídeos que se han difundido de ella. El periodista, que ha tenido cierto contacto con el entorno de la deportista, ha aclarado en laSexta Xplica cómo se encuentra.

"Está dolida, molesta y asustada", ha confesado. David Menayo ha explicado que, si sale a la calle, "le están persiguiendo", algo que ha provocado que "tenga a sus padres y familiares recluidos en casa".

Una situación que parece que le está afectando, y es que ha tenido que ver cómo se han comenzado a publicar fotografías de ella mientras estaba en un ámbito privado. Ahora, David Menayo ha aclarado que está trabajando con dos grupos de abogados para "decidir si presenta la denuncia" contra Luis Rubiales.

Por su parte, Emilio Cortés ha explicado que su denuncia no es un requisito indispensable. "Si decide no querer saber nada, será testigo en el procedimiento y no se personará como acusación particular. Es suficiente la querella del Ministerio Fiscal", ha asegurado el catedrático de Derecho Penal.