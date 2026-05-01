Inspeccionando el hotel y disparando a los agentes: las nuevas imágenes Cole Allen, el acusado de intentar matar a Trump

Los detalles El sospechoso merodeó una jornada antes de los hechos tanto los pasillos como el gimnasio del hotel Hilton. El día del atentado, armado con una escopeta, trató de evitar corriendo a toda velocidad el arco de seguridad.

La Fiscalía Federal de Washington ha difundido un vídeo del sospechoso principal del intento de asesinato de Donald Trump durante la cena de corresponsales en el hotel Hilton. En las imágenes, compartidas por Jeanine Pirro, se observa a Cole Allen merodeando por el hotel el 24 de abril, un día antes del evento, y nuevamente el 25 de abril, cuando intenta acceder al salón con una escopeta. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra él, pero no lograron impactarlo. Allen, un profesor de California de 31 años, enfrenta cargos graves, incluyendo intento de asesinato del presidente, lo que podría resultar en cadena perpetua. El incidente provocó la evacuación de Trump y causó pánico entre los asistentes.

La Fiscalía Federal de Washington ha compartido un vídeo de Cole Allen. Del principal sospechoso del intento de asesinato de Donald Trump en el Hilton durante la cena de corresponsales. En él, se muestra al detenido tanto en la jornada de antes como en el mismo día en el que trató de atentar contra la vida del presidente de Estados Unidos.

En las imágenes, publicadas por Jeanine Pirro en su cuenta oficial de X, se puede ver a Allen el 24 de abril caminando por las instalaciones del hotel. Merodeando, visitando incluso el gimnasio y preguntando algo a una mujer que está en el lugar.

Inspeccionando los pasillos del recinto cercano al salón donde, un día después, se realizaría la cena de corresponsales de la Casa Blanca con Trump presente por primera vez como presidente. El 25 de abril, el día de los hechos, Allen aparece caminando de nuevo pero en esta ocasión con una chaqueta y sujetando algo con su brazo izquierdo.

Entonces, y justo antes del arco de seguridad que da acceso al local, se mete en una puerta con nueve agentes en el pasillo. Segundos después, sale corriendo a toda velocidad ya con la escopeta en la mano para superar el primer acceso mientras las fuerzas del orden abren fuego contra él.

Se cuentan un total de cinco disparos contra Allen a corta distancia, pero ninguno de ellos llega a impactar en el sospechoso. Alertados por los tiros, más miembros de seguridad aparecen para detener al asaltante.

"Estamos publicando el vídeo ya presentado ante la Corte de Distrito de EEUU que muestra a Allen disparando a un agente del Servicio Secreto de EEUU", ha expuesto la fiscal en un post en X. En el mismo, señala que "no hay evidencia de que el tiroteo fuera resultado de fuego amigo".

Allen, profesor de California de 31 años, ha comparecido en una audiencia de unos 15 minutos donde comunicó a Moxila Upadhyaya, jueza del Distrito de Columbia, que renuncia impugnar su permanencia en la cárcel, medida cautelar solicitada por la Fiscalía.

El sospechoso enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua, y otros dos relacionados con el transporte y el uso de armas, aunque la fiscalía anunció este jueves que planea presentar "muchos más" cargos en su contra.

El acusado trató de irrumpir en el salón del hotel Hilton, de Washington, donde se encontraban tanto Trump como Melania, la primera dama, al igual que JD Vance y otros miembros del Gobierno. En el lugar había cerca de 2.000 invitados, contando periodistas, diplomáticos y empresarios.

El incidente no dejó víctimas, aunque los disparos provocaron la evacuación de Trump y el resto de autoridades, además de desatar el pánico entre algunos de los asistentes.

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