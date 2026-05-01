Trump castiga a la Unión Europea con un arancel del 25% a los coches y camiones que exporten a EEUU: "No están cumpliendo nuestro acuerdo comercial"

Los detalles "Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no se aplicarán aranceles", ha dicho el republicano, y ha agregado que los aranceles entrarán en vigor "la próxima semana".

Trump vuelve a la carga contra la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos ha anunciado nuevos aranceles del 25% a los coches y camiones que la UE exporte a EEUU. "Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25%", ha informado en su red social Truth Social.

"Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no se aplicarán aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto. ¡Nunca antes se había visto algo así en Estados Unidos!", ha agregado Trump.

Trump no ha especificado, sin embargo, qué parte del acuerdo comercial no estaría cumpliendo la UE. Las palabras del republicano llegan, además, un día después de criticar a varios países de la UE, entre ellos España, por su postura ante la guerra lanzada hace ya más de dos meses por parte de EEUU e Israel contra Irán.

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