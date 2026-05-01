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Violencia machista

Detenido un joven de 26 años en San Sebastián tras intentar estrangular a su pareja

Los detalles Los hechos han ocurrido a las 03.10 horas de este viernes, en un piso de la capital guipuzcoana cuando una llamada de teléfono ha alertado a la Ertzaintza de que un hombre estaría agrediendo a una mujer.

Vehículo de la ErtzaintzaVehículo de la ErtzaintzaEuropa Press
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La Ertzaintza ha detenido este viernes en San Sebastián a un hombre acusado de un intento de homicidio después de intentar estrangular a su pareja.

Los hechos han ocurrido a las 03.10 horas de este viernes, en un piso de la capital guipuzcoana cuando una llamada de teléfono ha alertado a la Ertzaintza de que un hombre estaría agrediendo a una mujer.

A la llegada de las patrullas al domicilio, el agresor se encontraba en una habitación del domicilio encima de la víctima estrangulándola. Los agentes han conseguido parar la agresión y poner a salvo a la mujer que se encontraba semiinconsciente.

El hombre, de 26 años, ha sido detenido acusado de intento de homicidio en el ámbito de la violencia de genero y ha sido conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.

La víctima, de 24 años, ha tenido que ser trasladada a un centro médico para ser atendida y, posteriormente, ha sido dada de alta médica.

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