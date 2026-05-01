Sánchez carga contra el PP por la "privatización" de la sanidad en Andalucía: "Quitan el dinero a la pública y convierten a pacientes en clientes"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha asegurado en un acto del PSOE en Cártama (Málaga) que "si hay alguien que puede arreglar la sanidad pública en Andalucía, esa es María Jesús Montero".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la sanidad pública en Andalucía y criticado la "privatización" del Partido Popular, advirtiendo del deterioro en la atención pública y beneficios para unos pocos. Durante un acto en Cártama, Málaga, Sánchez ha respaldado a María Jesús Montero como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, asegurando que ella protegerá derechos como el acceso a la vivienda y la interrupción voluntaria del embarazo. También ha hecho un llamamiento al "voto útil" frente a PP y Vox, a quienes acusa de promover el retroceso y la discriminación. José Luis Rodríguez Zapatero ha reforzado este mensaje, afirmando que PP y Vox comparten políticas similares y criticando sus ataques al Gobierno. Zapatero ha defendido a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, y expresado orgullo por la postura del Gobierno en temas como la migración y el gasto en Defensa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido este viernes en defensa de la sanidad pública en Andalucía y ha criticado la "privatización" que hace en Partido Popular en la comunidad. "Cuando un gobierno le quita el dinero a la sanidad pública para dárselo a la sanidad privada provoca dos cosas: el deterioro en la atención de la sanidad pública a la mayoría de la gente y el negocio millonario para unos pocos", ha criticado el secretario general del PSOE durante un acto de campaña del partido en Cártama, Málaga.

Así, ha advertido del "mal negocio para Andalucía si el 17 de mayo continúan gobernando aquellos que están privatizando y convirtiendo en clientes a pacientes y no recuperando el patrimonio de todos, que es la sanidad pública, y el derecho que tienen los ciudadanos a tener una sanidad pública de calidad".

De esta forma, el líder del Ejecutivo nacional ha asegurado que "si hay alguien que puede arreglar la sanidad pública en Andalucía, esa es María Jesús Montero", quien, ha defendido, "garantizará el derecho de las mujeres", como el de la interrupción voluntaria del embarazo. "El 17 de mayo las mujeres tienen que movilizarse para que haya una presidenta de la Junta con Montero al frente", ha manifestado Sánchez.

Además, el socialista también ha señalado que si Montero llega a presidir la Junta, "aplicará la ley de vivienda en Andalucía para proteger el derecho a acceder a ella" y evitar que "se venda a fondos buitre". "Necesitamos un gobierno que apueste por la vivienda protegida", ha expresado, al tiempo que ha dicho que el PSOE siempre va a estar "del lado del Estado del Bienestar".

También en alusión al PP, Pedro Sánchez ha denunciado que "atropella la Constitución y el principio sagrado de no discriminación y de igualdad entre ciudadanos, algo que califican de 'prioridad nacional'". "Nosotros reformamos la Constitución para reconocer nuevos derechos y ellos conculcan los artículos de derechos que ya existen en nuestra Constitución", ha apuntado.

Por todo ello, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento a la movilización y al "voto útil" en las elecciones autonómicas del 17 de mayo en Andalucía a María Jesús Montero frente a PP y Vox, quienes tienen como verdaderas prioridades, ha dicho, el retroceso, el odio, la fragmentación, el racismo y la xenofobia.

"Hay partido y lo vamos a ganar", ha zanjado Sánchez en el primer día de campaña electoral para los comicios del 17M en Andalucía, en el que ha mostrado su apoyo total a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, en un mitin en Cártama (Málaga), en el que también ha hablado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero: "Votar a PP y a Vox es lo mismo"

Precisamente, Zapatero ha expresado durante su intervención que "ya no hay truco", ya que, en su opinión, se ha demostrado que las políticas del PP y Vox son iguales "en contra" de la inmigración o del cambio climático y sin condenar la guerra: "Vox y el PP, la misma cosa es", ha subrayado.

Para el expresidente, "votar al PP es lo mismo que votar a Vox, y votar a Vox es lo mismo que votar al PP", algo que ha argumentado afirmando que ambos partidos tienen "la misma política de insultar, descalificar e injuriar gravemente al Gobierno y especialmente al presidente", como cree que ha hecho en este primer día de campaña el líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Jaén.

"No caben los insultos como ha hecho" Abascal, promoviendo "las peores pasiones", ha dicho Zapatero, quien ha reclamado que "no siembren más odio" y no den "golpes" a la Constitución, tras lo que ha hecho un especial llamamiento al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a quienes le "secundan" en los medios, para que diga "ya basta" de insultar al presidente.

Sale en defensa de Begoña Gómez

Por otro lado, Zapatero ha defendido que la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, "ha hecho lo que han hecho todas, trabajar, tener una ayuda, un apoyo", y ha dicho que "ni el 'sursum corda'" le va a convencer de lo contrario porque él lo sabe "como nadie". De esta forma, ha pedido a la derecha que busque tener una mayoría parlamentaria "de otra manera", abandonando "el insulto, la descalificación, la deshumanización y el ataque a las familias".

Asimismo, ha destacado el "orgullo" de que el Gobierno de Sánchez haya dicho "no" a Donald Trump en el gasto en Defensa: "Pedro, nos dejas muy tranquilos, sobre todo para el futuro", le ha dicho, tras lo que ha lanzando un mensaje a los migrantes, sobre quienes ha dicho que se siente "orgullosos" y, por ello, les ha pedido "perdón en nombre de los insensatos, de los xenófobos, de los irresponsables, porque eso no es España".

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