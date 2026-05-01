El puente de mayo llega acompañado de fuertes lluvias, granizo y un descenso de las temperaturas

Los detalles Las lluvias y tormentas pondrán este viernes en aviso a puntos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana. En concreto, los avisos por lluvias y tormentas estarán en Granada y Jaén; Teruel y Zaragoza; Albacete y Guadalajara; Álava y Vizcaya; y Valencia.

El puente del 1 de mayo en España estará marcado por la inestabilidad atmosférica, con tormentas fuertes en el norte y el este, y un descenso térmico que devolverá las temperaturas a niveles típicos de la época. Según Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, el episodio comenzará el viernes con chubascos y tormentas en la mitad oriental y el área cantábrica, que podrían ser intensas y complicar los desplazamientos. El sábado será el día más adverso, con inestabilidad generalizada y tormentas fuertes en el cuadrante noreste. El domingo habrá una leve tregua, pero las lluvias regresarán al mediodía. En Canarias, la situación será más estable. La llegada de una nueva dana prolongará el riesgo de chubascos y tormentas la próxima semana.

El puente del 1 de mayo estará marcado por la inestabilidad atmosférica en buena parte de España, con tormentas localmente fuertes en el norte y el este peninsular, así como un descenso térmico que devolverá los valores a niveles más propios de esta época del año. "De cara al puente de mayo esperamos de nuevo inestabilidad atmosférica con lluvias y chubascos en propias zonas del norte y del este peninsular, que otra vez podrán ser fuertes y estar acompañados de tormenta", según ha expuesto Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según la Aemet, el episodio arrancará este viernes, Día del Trabajador, con chubascos y tormentas en la mitad oriental y el área cantábrica, especialmente durante la tarde. Estas precipitaciones podrían ser localmente intensas y venir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento, lo que podría complicar los desplazamientos en el inicio del puente.

Las lluvias y tormentas pondrán este viernes en aviso a puntos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco y Comunidad Valenciana, según la predicción de la mencionada agencia. En concreto, los avisos por lluvias y tormentas estarán en Granada y Jaén; Teruel y Zaragoza; Albacete y Guadalajara; Álava y Vizcaya; y Valencia.

El sábado, día de la Comunidad de Madrid, será el día más adverso del fin de semana, con una inestabilidad prácticamente generalizada. Desde primeras horas se esperan chubascos en amplias zonas del interior peninsular, que se intensificarán a lo largo del día.

Por la tarde, las tormentas podrán ser fuertes en Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Navarra, Madrid y Castilla-La Mancha, con especial incidencia en el cuadrante noreste. En Navarra, incluso, podrían acumularse entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en pocas horas.

Este aumento de la nubosidad y las precipitaciones vendrá acompañado de un acusado descenso de las temperaturas máximas, que en muchas zonas del interior quedarán por debajo de los 18-20ºC. Aun así, el ambiente no será frío, sino más acorde a principios de mayo.

El domingo comenzará con cierta tregua, aunque la mejoría será pasajera. A partir del mediodía volverán a crecer nubes de evolución que dejarán nuevos chubascos, especialmente en el norte, el interior y el este peninsular. Las tormentas serán, en general, menos intensas que las del sábado, aunque podrían ganar fuerza al final del día en zonas de Navarra y el noroeste de Aragón.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios respecto al día anterior. En conjunto, el puente estará acompañado de temperaturas suaves en todo el país, sin alcanzar los 30ºC. Las máximas más altas se registrarán en el suroeste, con valores cercanos a los 28ºC en puntos de Andalucía y Extremadura, mientras que en el norte se quedarán en torno a los 16-20ºC.

Las mínimas descenderán de cara al domingo, situándose por debajo de los 10ºC en amplias zonas del interior. En Canarias, la situación será más estable, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas apenas variarán, con máximas de entre 22 y 25ºC en zonas costeras.

Eso sí, la inestabilidad no terminará con el puente. La llegada de una nueva dana mantendrá el riesgo de chubascos y tormentas en el norte y nordeste peninsular durante los primeros días de la próxima semana, especialmente en el Cantábrico, los Pirineos y el valle del Ebro.

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