Un gobierno en solitario de Moreno, una izquierda fuerte y un posible ascenso de Vox: lo que se juegan PP y PSOE en Andalucía

Los detalles El PP busca renovar esa mayoría absoluta cosechada en 2022 y mantener a Moreno como presidente de la Junta, y así evitar tener que abrirle las puertas a la ultraderecha para que formen parte de su Gobierno. Por su parte, el PSOE no solo necesita mejorar las encuestas, sino que requiere una izquierda fuerte con la que poder pactar posteriormente.

La campaña electoral en Andalucía ha comenzado, con los andaluces acudiendo a las urnas el 17 de mayo. Las encuestas favorecen al PP, aunque podrían no alcanzar la mayoría absoluta, lo que les obligaría a depender de Vox. Juanma Moreno, presidente de la Junta, busca renovar su mandato con un discurso moderado, mientras Vox intenta evitar su mayoría absoluta para ganar influencia. El PSOE, liderado por María Jesús Montero, intenta mejorar sus resultados y formar una coalición de izquierda. Por su parte, Adelante Andalucía, bajo José Ignacio García, busca aumentar su representación para frenar a Vox.

La campaña andaluza ya ha comenzado. Tras los últimos cuatro años de mandato de Juanma Moreno, los andaluces acuden a las urnas el próximo 17 de mayo. Por ahora, las encuestas reman a favor de los populares: prácticamente todos los sondeos apuntan a una victoria del PP, aunque según algunas podría incluso no llegar a la mayoría absoluta. De esta manera, los 'populares' tendrían que depender, una vez más, de Vox, como ha ocurrido tanto en Aragón como Extremadura y, todo parece indicar, pasará en Castilla y León.

Eso es precisamente lo que se juega el PP el próximo 17M: renovar esa mayoría absoluta cosechada en 2022 y mantener a Moreno como presidente de la Junta o tener que abrirle las puertas a la ultraderecha para que formen parte de su Gobierno.

De hecho, el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha optado por un discurso moderado y ha marcado distancias de los últimos pactos autonómicos de su partido. Es más, Moreno ha confesado que tiene "más ganas que nunca" de seguir recibiendo la confianza ciudadana para "no meternos en un lío".

Es más, Moreno advirtió en el acto de inicio de campaña electoral que cuando las cosas van "razonablemente bien" no se puede estar dependiendo "de quienes nos quieren meter palos de ruedas, chantajear o queriendo volver atrás, al pasado más oscuro".

Vox quiere marcarse un Extremadura y Aragón

Por su parte, el objetivo de Vox en estas elecciones es, precisamente, evitar que Juanma Moreno repita la mayoría absoluta para ser decisivos en el tablero político andaluz. Tras conseguir entrar en los gobiernos de Extremadura y Aragón, la intención del candidato de ultraderecha, Manuel Gavira, es conseguirlo esta vez en Andalucía.

En las últimas elecciones autonómicas, Vox ha crecido notablemente tanto en Extremadura (seis escaños más) como en Aragón (siete más). En cambio, en Castilla y León, donde aún no han llegado a un acuerdo de Gobierno, Vox tan solo obtuvo un escaño más. Por ello, uno de los temores de la ultraderecha es obtener un resultado parecido en Andalucía y no aumentar sus escaños a costa de la mayoría absoluta del PP.

El propio Abascal no ha dejado resquicio a la duda y ha pedido, incluso antes del inicio de la campaña, que se les vote masivamente para evitar la mayoría absoluta: "No nos dejéis con una fuerza pequeña", dijo en su primer mitin en Málaga.

En las últimas elecciones autonómicas de Andalucía en 2022, el PP obtuvo 58 escaños -la mayoría absoluta es con 55-, el PSOE 30 y Vox 14. Mientras Por Andalucía obtuvo 5 escaños frente a los 2 de Adelante Andalucía.

El PSOE, con la ilusión de dar la sorpresa

La candidata socialista, María Jesús Montero, se enfrenta en estas elecciones a un complicado reto: no solo necesita mejorar ampliamente los pronósticos -las encuestas la sitúan en segunda posición-, sino que requiere una izquierda fuerte con la que poder pactar posteriormente y, además, sumar más que PP y Vox, una opción a la que hasta ahora no se ha aproximado ningún sondeo.

La candidata del PSOE andaluz ha abierto la campaña advirtiendo a los suyos contra "los políticos que son lobos con piel de cordero" y ha animado a la movilización que le permita "defender los servicios públicos".

La izquierda se junta

En lo relativo a los partidos de izquierda, Andalucía ha conseguido que Podemos vuelva a querer formar parte de una coalición pese al veto que hasta ahora tenía a Sumar, al considerarlo un partido subordinado al PSOE y alejado de lo que denominan la "izquierda transformadora". Un movimiento que no es ni mucho menos casual y que se entiende mejor al ver los resultados de los morados en las últimas elecciones regionales.

En Extremadura, donde conservó el pacto con Izquierda Unida, consiguieron sumar tres escaños más a la legislatura pasada. En cambio, tanto en Castilla y León como en Aragón el batacazo fue tremendo. Al romper esa coalición, se quedaron sin representación en ninguno de los dos parlamentos.

La unión de estos partidos (IU, Sumar, Podemos, entre otros), con el líder federal de IU, Antonio Maíllo, como candidato, se han marcado como objetivo doblar su representación actual y llegar a los diez diputados, con la meta de formar gobierno, aunque las encuestas los mantienen en niveles similares a los de 2022 o con algún ligero aumento.

Adelante Andalucía

Adelante Andalucía, con José Ignacio García a la cabeza, mantiene sus expectativas de seguir creciendo, lo que se está viendo sustentado en sondeos como el CIS, que le sitúan por encima de Por Andalucía. Con una política de izquierdas 'independiente' de los postulados de partidos con estructura a nivel nacional y con la defensa del andalucismo por bandera, el partido impulsado por Teresa Rodríguez cuando abandonó Podemos busca aumentar su representación en la Cámara autonómica -ahora tienen 2 diputados- para "frenar" a Vox.