Abascal sobrepasa todos los límites y tilda a Pedro Sánchez de "chulop****" en plena campaña andaluza

Los detalles "El puto amo actúa como un chulo de putas", ha asegurado el líder de Vox refiriéndose al presidente del Gobierno en el acto público de inicio de campaña de las elecciones andaluzas en Jaén entre gritos de los asistentes calificando al presidente del Gobierno como "hijo de puta".

En el inicio de la campaña electoral andaluza, Santiago Abascal, líder de Vox, ha insultado gravemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamándolo "chulo de putas" durante un acto en Jaén. Este comentario se produjo entre gritos de los asistentes, quienes también insultaron al presidente. Abascal recordó que "madre tenemos todos", responsabilizando a Sánchez de la situación. Además, criticó que mientras algunos, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo llaman "el puto amo", se espera que otros se contengan. Abascal afirmó que el principal problema de los españoles es Sánchez.

Primeras horas desde que comenzó la campaña electoral andaluza y ya ha habido un primer insulto grave del líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha tildado de "chulo de putas".

Así le ha llamado Abascal al jefe del Ejecutivo en el acto público de inicio de campaña de las elecciones andaluzas en Jaén entre gritos de los asistentes calificando al presidente del Gobierno como "hijo de puta". Ante estos gritos de los asistentes, ha recordado que "madre tenemos todos" y que el culpable es el presidente del Gobierno.

"El puto amo actúa como un chulo de putas", ha aseverado Abascal, en referencia a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le llama 'el puto amo'. "Estos tienen la boca caliente, pero luego quieren que los demás nos contengamos y que hablemos bajito", ha criticado.

"Da igual dónde vayamos, dónde se diga, dónde preguntemos", porque "si hoy los españoles y los trabajadores tienen un problema es Pedro Sánchez", ha asegurado.

Hace tan solo unos días, en un acto ante el monumento a la Constitución de 1812 en la plaza de España de Cádiz, Abascal llamó "mierda" a Sánchez y "rata" a Grande-Marlaska. Los suyos, además, le respaldaron por estas palabras. La justificación en la que se han escudado es el acoso político que, afirman, está recibiendo su formación.

De hecho, el portavoz del partido de extrema derecha, José Antonio Fúster, ha salido este lunes en defensa de su líder. "Santiago Abascal lo dijo exactamente en un contexto muy determinado en el que se ponía en peligro a los militantes, a nuestro simpatizantes", ha afirmado.

"Así que yo entiendo su enfado, no solamente lo entiendo, sino que lo comparto", ha continuado. Y ha agregado: "Eso no es polarizar, poner en peligro a una persona que ha ido a escuchar a Vox, eso es indigno".

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