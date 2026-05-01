De capricho de un narco al de un multimillonario: el hijo del hombre más rico de Asia salva a los narcohipopótamos de Pablo Escobar

¿Por qué es importante? Anant Ambani quiere hacerse cargo de los 80 hipopótamos a lo que Colombia iba a practicar la eutanasia en su macro-santuario de animales.

El hijo del hombre más rico de Asia, Anant Ambani, ha intervenido para salvar a 80 hipopótamos descendientes de los que Pablo Escobar trajo ilegalmente a Colombia en los años 80. Estos animales, que se han reproducido sin control en el río Magdalena, representan un problema medioambiental significativo, y se estima que podrían llegar a ser 500 en 2030. Aunque se consideraron varias soluciones, como la esterilización, ninguna ha tenido éxito, y se había autorizado la eutanasia. Ambani, conocido por su extravagante estilo de vida, planea trasladarlos a su macro-santuario de animales, Vantara, para cuidarlos de por vida.

De capricho de un narco, a capricho de un millonario. Cuando el hijo del hombre más rico de Asia se enteró de que iban a practicar la eutanasia a 80 hipopótamos —descendientes de los de Pablo Escobar—, ofreció su ayuda. Los ha salvado: él se hará cargo de esos ejemplares que eran un auténtico problema medioambiental en Colombia.

Cuatro hipopótamos, tres hembras y un macho. Ese fue el origen. Los trajo Pablo Escobar ilegalmente desde África a su zoológico privado en los años 80 y, 40 años después, se reproducen sin freno en el río Magdalena. Ahora son cerca de 200 en libertad provocando graves daños.

En 2030 podrían ser al menos 500. Se barajaron varias soluciones, como esterilizarlos, pero ni eso ni enviarlos a otros países aptos para ellos ha tenido éxito. Colombia, finalmente, ha autorizado la eutanasia para todos ellos. "Sin esa acción es imposible controlar la población", ha asegurado Irene Vélez, ministra de Ambiente de Colombia.

Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, podría salvarlos. Famoso por su boda de 600 millones de dólares con invitados internacionales y hasta un concierto privado de Rihanna, Ambani es creador, además, de Vantara, el macro-santuario de animales donde quiere cuidar de por vida a 80 de esos hipopótamos.

Un salvavidas de lujo para una herencia narco que ni las balas ni los cruces entre ejemplares han logrado frenar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.