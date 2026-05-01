Trump dice no estar satisfecho con la última propuesta de Irán: "No estoy seguro de que vayamos a llegar a un acuerdo"

Los detalles El presidente de EEUU ha indicado que ha hablado con Irán por teléfono y que no ha salido contento de esa conversación, aunque ha apostillado que los iraníes han hecho "avances" en las negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su insatisfacción con la última propuesta de paz de Irán, afirmando que no está seguro de que se llegue a un acuerdo, ya que Irán pide condiciones inaceptables. Desde la Casa Blanca, Trump ha señalado que los precios del petróleo y del gas disminuirán al finalizar la guerra con Irán y ha minimizado la preocupación sobre las reservas de misiles estadounidenses. Además, ha criticado a España e Italia, sugiriendo que ambos países apoyarían que Irán obtuviera un arma nuclear, lo que ha generado tensión por su postura contraria al conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado que no está satisfecho con la última propuesta presentada por Irán para alcanzar la paz y ha dicho que, aunque han conseguido "hacer avances", no está seguro de que vayan a llegar a un acuerdo. "Están pidiendo cosas con las que no puedo estar de acuerdo", ha manifestado el republicano, quien ha indicado a los medios desde los jardines de la Casa Blanca que acababa de hablar con Irán por teléfono.

Así, el líder estadounidense ha insistido en que el liderazgo iraní "está muy fragmentado" y en que la Casa Blanca sopesa medidas militares si no se alcanza un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. "Existen dos opciones, que son intentar llegar a un acuerdo o ir y simplemente arrasarlos por completo para acabar con ellos para siempre", ha alertado, tras lo que ha subrayado que ha recibido datos actualizados del Pentágono sobre las opciones militares disponibles.

En todo caso, Trump ha asegurado que sigue prefiriendo una salida negociada al conflicto. "Desde un punto de vista humano, preferiría no hacerlo", ha declarado, al tiempo que ha asegurado que los precios del petróleo y del gas bajarán cuando termine la guerra con Irán y que no está preocupado por el el estado de las reservas de misiles estadounidenses, en medio de informes que expresaban inquietud por el ritmo de uso de armas durante el conflicto.

Asimismo, el mandatario estadounidense ha manifestado su descontento con España y con Italia, ya que, a su juicio, ambos países verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear. "No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear", ha declarado, en un nuevo ataque a nuestro país por nuestra posición en contra del conflicto.

Aranceles del 25% a coches

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos ha acusado a la Unión Europea de incumplir el acuerdo comercial bilateral que mantienen y ha anunciado que, como represalia, la semana que viene elevará al 25% los aranceles a turismos y camiones que exporten a Estados Unidos.

En virtud de del acuerdo, la UE había acordado eliminar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses a cambio de un límite arancelario del 15% para la mayoría de los productos de la UE. Ahora, "dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial", Trump ha anunciado que la próxima semana aumentará "los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos", ha advertido en Truth Social.

La propuesta de Irán, a través de Pakistán

Las autoridades iraníes han presentado este viernes una nueva propuesta a Estados Unidos a través de Pakistán, que está ejerciendo labores de mediación, para intentar impulsar el proceso de negociaciones, estancado desde hace semanas.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias 'IRNA', el texto fue entregado a última hora del jueves a las autoridades de Pakistán, sin que por ahora hayan trascendido detalles, aunque Trump ya ha mostrado su descontento con la propuesta.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo ara intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo, desatado a causa de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para un nuevo acuerdo nuclear.

Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Teherán ha tratado en las últimas semanas de plantear alternativas con respecto a su programa nuclear a Washington, que insiste en que la república islámica debe suspender el enriquecimiento de uranio y desistir de desarrollar un arma atómica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.