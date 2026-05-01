"No la vamos a deportar, de momento": la amenaza de Vox en el Parlament a una diputada musulmana de ERC

Los detalles Alberto Tarradas dijo este jueves que su grupo apoya el cántico "musulmán el que no bote" proferido semanas atrás durante el partido entre España y Egipto e ironizó sobre la diputada de ERC Najat Driouech, de origen marroquí: "Si decide no botar no pasa nada, que no bote".

El diputado de Vox en el Parlament, Alberto Tarradas, generó polémica al apoyar el cántico "musulmán el que no bote" durante un partido entre España y Egipto, y al ironizar sobre la diputada de ERC Najat Driouech. En un debate sobre discursos de odio en el deporte, Tarradas defendió el cántico como expresión de "espontaneidad y alegría". El vicepresidente del Parlament, David Pérez, recordó el código de conducta que promueve el respeto y la interacción constructiva. La moción debatida, impulsada por el PSC-Units, busca combatir la violencia y discursos de odio en el deporte, recibiendo apoyo mayoritario, excepto de PPC, Vox y Aliança Catalana.

El diputado de Vox en el Parlament Alberto Tarradas dijo este jueves que su grupo apoya el cántico "musulmán el que no bote" proferido semanas atrás durante el partido entre España y Egipto e ironizó sobre la diputada de ERC Najat Driouech, de origen marroquí: "Si decide no botar no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento".

Así se expresaba en el debate de una moción sobre la lucha contra los discursos de odio y la discriminación en el deporte, en la tercera y última jornada del pleno de esta semana del Parlamento de Cataluña. En el transcurso del debate, salieron colación los cánticos islamófobos y xenófobos durante el partido amistoso entre España y Egipto disputado en vísperas de las fiestas de Semana Santa en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat de Llobregat (Barcelona), donde parte de la grada coreó el lema "musulmán el que no bote".

"No boto porque estoy en la tribuna del Parlament. Pero todo el grupo de Vox bota, y tanto que bota", dijo Tarradas, aplaudido por el resto de diputados de su grupo. Tarradas se preguntó así "qué tiene de malo" el mencionado cántico, que nace de "la espontaneidad y la alegría" de los aficionados que fueron a ver ese partido en directo.

Acto seguido mencionó de forma explícita a la diputada de ERC Najat Driouech -nacida en Asilah (Marruecos) en 1981-, que en ese momento no se encontraba en el hemiciclo: "Si decide no botar no pasa nada, que no bote. No la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento", afirmó.

Toque de atención desde la Mesa

Por su parte, el vicepresidente primero del Parlament, el socialista David Pérez, que ejercía en ese momento las funciones de presidente, tomó la palabra para leer el punto 7.2 del código de conducta de los miembros de la cámara, que reza que hay que mantener "un sistema de relación fundamentado en la interacción constructiva, cordial y dialogante con todas las personas y todos los colectivos sin exclusión".

Posteriormente, una vez retomó su intervención, Tarradas dijo: "Sí y mil veces sí: España cristiana y nunca musulmana". Al término del debate de la moción, el presidente del Parlament, Josep Rull, criticó las "generalizaciones ofensivas" proferidas por el diputado de Vox y agregó: "Que nunca nadie de ustedes tenga que emigrar de este país y que nunca ahí donde vayan hagan los discursos y les traten de una forma tan ignominiosa como ustedes tratan a quienes han venido aquí".

La portavoz adjunta de ERC, Ana Balsera, ha mostrado su apoyo a Driouech y ha lamentado que "no pase nada" ante el "ataque directo" lanzado por Terradas. La Mesa trasladará lo sucedido a la comisión del Estatuto del diputado.

Hace dos semanas, en el pleno anterior, Tarradas ya tuvo un encontronazo con la CUP cuando Laure Vega, diputada de este grupo, le dijo que lo que él realmente quiere es deportar a Marruecos al futbolista Lamine Yamal, a lo que el diputado de Vox reaccionó desde su escaño moviendo la cabeza con una sonrisa.

La moción sometida a votación, planteada por el PSC-Units, señala que "la violencia y los discursos de odio en el ámbito deportivo vulneran los valores del deporte, deterioran la convivencia y afectan de manera especial a los entornos de práctica deportiva de base".

El texto ha recabado el apoyo del resto del hemiciclo, con la excepción del voto en contra del PPC y Vox y la abstención de Aliança Catalana. Otro punto de la moción "reafirma la necesidad de reforzar una respuesta pública sostenida eficaz ante estos fenómenos, basada en la prevención, la sensibilización, la formación, la coordinación institucional y la implicación del conjunto del sistema deportivo".

Tarradas se disculpa: "Ha sido un error"

Tras lo sucedido, el diputado de Vox se disculpó por sus palabras a la parlamentaria de ERC Najat Driouech. Horas más tarde, antes de que terminara el pleno del Parlament, el diputado de Vox pidió intervenir para disculparse y retirar las palabras del diario de sesiones.

"Esta mañana, durante mi intervención, en la que denunciaba una situación política y social más amplia, he ironizado sobre una diputada, sobre la diputada Najat, y creo que personalizar ha sido un error. Si mi declaración ha podido ofender o ha faltado el decoro de esta cámara, desde aquí quiero pedir perdón", indicó.

En respuesta, Driouech instó a todos los diputados del Parlament a "reflexionar" sobre su comportamiento: "Venimos aquí a contrastar ideas y políticas, y no a personalizar el ataque contra ningún compañero". Asimismo, animó a todos los parlamentarios a respetar "este principio" y que no se repitan situaciones como esta. El presidente del Parlament catalán, Josep Rull, puso en valor las palabras de la diputada de ERC: "Le agradezco esta intervención, que la dignifica y dignifica colectivamente esta cámara".

Mientras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, condenó las palabras de Tarradas asegurando que "nadie perderá sus derechos". "Aquí tenéis un ejemplo indecente del discurso de odio de Vox. Ninguna persona será expulsada de este país. Nadie perderá sus derechos. No aceptaremos amenazas. En Cataluña, no", indicó en sus redes sociales.

El president afirmó a su vez que defenderá "la convivencia, la dignidad y la igualdad de derechos con firmeza y sin miedo". Así, el líder de ERC, Oriol Junqueras, se sumaba a esta condena: "A la gente como tú os juzgamos en Nüremberg". En un mensaje en la red social X, Junqueras subrayó: "Las amenazas de la extrema derecha racista no nos harán callar ni retroceder". "Cataluña es un país de derechos, libertades y convivencia. Ante los que quieren sembrar el odio y el miedo, responderemos con democracia, firmeza y dignidad", agregó.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.