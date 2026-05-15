Moreno apela al voto indeciso para evitar a Abascal mientras el PSOE teme el peor resultado en su historia: las claves de la campaña andaluza

¿Por qué es importante? En Moncloa saben que un posible tropiezo de Montero será el suyo, aunque ella le resta importancia. Mientras, en el PP nacional sueñan con que Moreno logre una mayoría absoluta que refuerce el proyecto de Feijóo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participaron en el cierre de la campaña andaluza, conscientes de la importancia de las elecciones del 17 de mayo. En Moncloa temen que el PSOE obtenga su peor resultado en Andalucía, mientras que el PP aspira a que Juanma Moreno logre la mayoría absoluta. Moreno busca captar el voto indeciso para evitar depender de Vox. Los socialistas, con figuras como Chaves y Griñán, intentan evitar caer por debajo de 30 diputados. Por su parte, la izquierda alternativa llama a la movilización, destacando la trascendencia nacional de estos comicios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han estado presentes en el último día de la campaña andaluza porque saben lo mucho que se juegan este domingo 17 de mayo. Eso sí, Feijóo ha aparecido en Almería sin Juanma Moreno y Sánchez ha estado en Sevilla junto a María Jesús Montero.

En Moncloa temen que la exvicepresidenta protagonice el peor resultado del PSOE en su historia en un lugar tan importante para ellos como Andalucía. Mientras, en el PP nacional sueñan con que Moreno logre una mayoría absoluta que refuerce el proyecto de Feijóo. Los andaluces decidirán este domingo quién quiere que gobierne sus vidas. Y todo lo que allí suceda va a tener un impacto enorme en el resto del país.

Moreno está apelando al voto indeciso. "Tenemos en torno a un 17-20%. Por tanto, es una bolsa lo suficientemente amplia para tener muy en cuenta", ha dicho el candidato 'popular' este viernes en Al Rojo Vivo refiriéndose tanto al del votante socialista como el que quiere echar a Sánchez. "Acercarme lo máximo a ese número mágico del 55 que impide que nadie nos pueda chantajear", ha agregado.

Pretende, así, evitar a Abascal. "Un señor que vive en Madrid, que no es de Madrid, que no conoce", ha señalado Moreno, a lo que el líder de Vox le ha respondido con hipérbole: "Tics nacionalistas que yo he conocido desgraciadamente en mi tierra, haciendo que mucha gente pierda la vida".

El PSOE se juegan bajar de 30 diputados, su peor resultado

Por su parte, los socialistas se han volcado con apariciones como las de Chaves y Griñán, juntos por primera vez en un mitin desde hace años. "Orgullo de presidentes", ha clamado Montero. En el PSOE se juegan bajar de 30 diputados, que es su peor resultado. Y en el Ejecutivo, "admiración por María Jesús Montero, porque he trabajado con ella, y menudo cambio para bien le hemos metido al país", ha resaltado el presidente del Gobierno.

Saben que un posible tropiezo de Montero será el suyo, aunque ella le resta importancia. "Cada elección autonómica es un mundo. Cada ecosistema de la comunidad autónoma es un mundo", ha afirmado este viernes la candidata socialista, que ha basado su campaña en la defensa de lo público. "Es tan importante lo que nos jugamos el domingo, ni más ni menos que los servicios públicos", ha remarcado en Al Rojo Vivo.

De los sanitarios Moreno en Al Rojo Vivo ha querido dar explicaciones sobre el desastre de las mamografías. "Falló la información. Se le está haciendo un seguimiento a las 2.317 mujeres, pero sobre todo hemos reforzado todo el sistema de cribado en Andalucía para que no vuelva a suceder", ha defendido el candidato del PP, que solo ha coincidido una vez con el presidente de su partido.

"Habéis hecho una gran campaña para un gran resultado que merecemos el domingo. Habéis hecho una campaña de libro", ha recalcado la tarde de este viernes Feijóo sin mencionar el patinazo de intentar cancelar las chirigotas de este sábado, pero ya se lo ha recordado Adelante Andalucía. "Analizando qué letras le convenían y cuáles no, como en el franquismo. Yo creo que eso son nerviosismo de quien sabe que como nos movilicemos cambiamos Andalucía", ha dicho José Ignacio García.

Así ha hecho referencia a una movilización a la que ha llamado también la otra izquierda. "De una señal de que la izquierda está viva o lo que aquí se decida va a tener una gran trascendencia", ha destacado Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía. Conscientes del impacto que tendrá a nivel nacional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido