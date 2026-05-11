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Elecciones en Andalucía

Juanma Moreno avanza que no hablará con Vox si logra más del 40% del voto: "Iré directamente a la investidura"

¿Qué ha dicho? El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía ve "difícil" lograr la mayoría absoluta, al mismo tiempo que admite que "no le entra en la cabeza no alcanzar esos 55 escaños".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivoEl presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivoAgencia EFE
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Si supera el 40% de los votos en las elecciones de Andalucía que se celebran este domingo, Juanma Moreno no se esforzará ni siquiera en hablar con otras formaciones políticas e irá "directamente a la investidura". En una entrevista en 'OkDiario', el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección asegura que "no le entra en la cabeza la posibilidad de no alcanzar esos 55 escaños" que garantizan la mayoría absoluta, aunque reconoce que es un objetivo "difícil" de alcanzar.

"Mi intención es gobernar el solitario", defiende Moreno, que cuenta que tuvo que adelantar las elecciones porque Vox "tumbó un presupuesto que estaba registrado, presentado y negociado con ellos", señalando que "en un despacho de Madrid alguien dijo que no convenía a los intereses de Vox aprobarlo".

El 'popular' dice desconocer si esa persona es Santiago Abascal o alguien de la cúpula de Vox: "Lo que ellos mismos te dicen es que hemos llegado a acuerdos cerrados y la noche antes hemos ido al despacho y nos los han roto. Ha pasado con listas, con decretos, con muchas cosas".

Moreno Bonilla también rehúye del término "prioridad nacional" utilizado por Vox, lo que para el candidato a la reelección es "un eslogan efectista".

"Por encima de un eslogan hay una ley orgánica que se llama Estatuto de Autonomía de Andalucía, y esa ley orgánica marca exactamente las referencias que nosotros tenemos para dar los servicios públicos. Por tanto, ahí se están haciendo propuestas, algunas irreales y otras ilegales. Que semánticamente a ellos les ayude electoralmente me parece muy bien y ellos querrán explotarlo. Pero en términos prácticos hay una realidad legal y normativa, y ahí están los márgenes", opina.

Más adelante, Moreno va más allá en sus críticas y asegura que la formación de extrema derecha "dice muchas cosas que después no puede cumplir". "¿A qué aeropuerto los llevas? ¿Con qué permiso? ¿A la nube, como si estuviéramos en internet? El tema migratorio hay que tratarlo con mucho rigor y mucha sensatez, porque por un lado necesitamos migrantes y por otro lado tenemos que tener muy ordenado ese flujo para evitar problemas de convivencia", añade Moreno.

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