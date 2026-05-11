Juanma Moreno avanza que no hablará con Vox si logra más del 40% del voto: "Iré directamente a la investidura"

¿Qué ha dicho? El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía ve "difícil" lograr la mayoría absoluta, al mismo tiempo que admite que "no le entra en la cabeza no alcanzar esos 55 escaños".

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, afirma que si supera el 40% de los votos en las elecciones andaluzas, no negociará con otras formaciones y buscará la investidura directa. En una entrevista, Moreno expresa su intención de gobernar en solitario y menciona que adelantó las elecciones tras el rechazo de Vox a un presupuesto previamente acordado. Critica el eslogan "prioridad nacional" de Vox, considerándolo efectista y fuera del marco legal del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Además, cuestiona la viabilidad de las propuestas migratorias de Vox, enfatizando la necesidad de un enfoque riguroso y sensato.

Si supera el 40% de los votos en las elecciones de Andalucía que se celebran este domingo, Juanma Moreno no se esforzará ni siquiera en hablar con otras formaciones políticas e irá "directamente a la investidura". En una entrevista en 'OkDiario', el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección asegura que "no le entra en la cabeza la posibilidad de no alcanzar esos 55 escaños" que garantizan la mayoría absoluta, aunque reconoce que es un objetivo "difícil" de alcanzar.

"Mi intención es gobernar el solitario", defiende Moreno, que cuenta que tuvo que adelantar las elecciones porque Vox "tumbó un presupuesto que estaba registrado, presentado y negociado con ellos", señalando que "en un despacho de Madrid alguien dijo que no convenía a los intereses de Vox aprobarlo".

El 'popular' dice desconocer si esa persona es Santiago Abascal o alguien de la cúpula de Vox: "Lo que ellos mismos te dicen es que hemos llegado a acuerdos cerrados y la noche antes hemos ido al despacho y nos los han roto. Ha pasado con listas, con decretos, con muchas cosas".

Moreno Bonilla también rehúye del término "prioridad nacional" utilizado por Vox, lo que para el candidato a la reelección es "un eslogan efectista".

"Por encima de un eslogan hay una ley orgánica que se llama Estatuto de Autonomía de Andalucía, y esa ley orgánica marca exactamente las referencias que nosotros tenemos para dar los servicios públicos. Por tanto, ahí se están haciendo propuestas, algunas irreales y otras ilegales. Que semánticamente a ellos les ayude electoralmente me parece muy bien y ellos querrán explotarlo. Pero en términos prácticos hay una realidad legal y normativa, y ahí están los márgenes", opina.

Más adelante, Moreno va más allá en sus críticas y asegura que la formación de extrema derecha "dice muchas cosas que después no puede cumplir". "¿A qué aeropuerto los llevas? ¿Con qué permiso? ¿A la nube, como si estuviéramos en internet? El tema migratorio hay que tratarlo con mucho rigor y mucha sensatez, porque por un lado necesitamos migrantes y por otro lado tenemos que tener muy ordenado ese flujo para evitar problemas de convivencia", añade Moreno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.