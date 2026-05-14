El carnaval de Cádiz se cruza en la campaña andaluza: el PP pide suspender una actuación de chirigotas para no "alterar la jornada de reflexión"

El contexto El PP ha pedido a la Junta Electoral que suspenda una actuación de chirigotas este sábado porque alteraba la jornada de reflexión, lo que ha provocado reacciones de la izquierda. Incluso el alcalde de Cádiz del PP ha pedido a su partido que retire la petición.

En el penúltimo día de campaña en Andalucía, el PP solicitó suspender una actuación de chirigotas en Cádiz, alegando que alteraba la jornada de reflexión. Sin embargo, el alcalde de Cádiz, del mismo partido, pidió retirar la denuncia, defendiendo que "el carnaval es libertad". Esta situación generó críticas de la izquierda, con José Ignacio García de Adelante Andalucía calificando la acción como "una barbaridad". Mientras, la campaña sigue con Juanma Moreno advirtiendo sobre el exceso de confianza y la candidata socialista María Jesús Montero buscando recuperar votantes. Antonio Maíllo, de Por Andalucía, acusa a Moreno de mentir sobre la crisis de los cribados.

Los carnavales de Cádiz se han colado, sin querer, en el penúltimo día de campaña en Andalucía. El PP ha pedido a la Junta Electoral que suspenda una actuación de chirigotas este sábado porque alteraba la jornada de reflexión. Ante las críticas, el propio alcalde de Cádiz, del PP, ha tenido que pedir a su partido que retire la petición porque dice que "el carnaval es libertad".

El PP acepta la crítica pública, pero no que coincidiera con el día de reflexión, lo que ha provocado reacciones de la izquierda. José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, ha asegurado que "esto es una auténtica barbaridad". "Tienen que elegir entre su partido o la libertad de expresión del pueblo de Cádiz", ha añadido.

Una denuncia que ha contado con la oposición e incluso el alcalde de Cádiz del PP. "Vamos a retirar esa denuncia. El carnaval es libertad", ha señalado Bruno García, alcalde de Cádiz del PP.

Carnaval aparte, la campaña sigue. El presidenta de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, no quiere relax en sus votantes y reconoce que tiene "un enorme exceso de confianza". "Minusvalorar a los adversarios es el primer error que uno puede cometer. Yo tengo adversarios muy sólidos, muy fuertes", ha apuntado este jueves.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, resalta el rechazo de Moreno Bonilla a negociar con Vox si no consigue mayoría absoluta. Según el ultraderechista, "es un ejercicio de soberbia". "No respeta a los votantes de Vox, espero que se le pase el berrinche", ha añadido.

Mientras, la candidata socialista quiere recuperar a los votantes que, en las últimas elecciones, pudieron irse al PP. "Tenemos que echar el resto, todavía tenemos que conquistar a la gente indecisa, trasladarle que no se confundan, la única alternativa real al gobierno de la derecha es el PSOE", insistió este miércoles María Jesús Montero en un mitin. en Granada.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, insiste en la crisis de los cribados. Según él, Moreno "miente porque si dijera la verdad perdería las elecciones". "Andalucía merece un gobierno que no mienta, Andalucía merece un gobierno que diga la verdad", ha hecho hincapié Maillo.