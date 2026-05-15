Las cuatro provincias clave para la mayoría del PP de Juanma Moreno: "Estas elecciones están muy reñidas"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, en los 'Encuentros SER Andalucía', en Sevilla.

¿Por qué es importante? Las encuestas apuntan a que el Partido Popular volverá a ser el partido más votado en Andalucía, pero duda de que Juanma Moreno sea capaz de revalidar la mayoría absoluta. Estas son las cuatro provincias a las que hay que prestar atención.

Después de la campaña (y de la jornada de reflexión), llega el día: este domingo, Andalucía celebra elecciones autonómicas en un contexto tenso, con la posibilidad de que no se alcance la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. Las encuestas lo tienen claro, el PP ganará las elecciones, pero que Juanma Moreno sea capaz o no de llegar a los 55 escaños es otra historia. Algunos sondeos le dan 53 escaños; otros, 57; y entre ambas cifras, el número clave para que Moreno pueda gobernar sin pactar.

Precisamente sobre esta circunstancia ha hablado este viernes, víspera de la jornada de reflexión, el propio Moreno, que ha insistido en que se trata de unas "elecciones muy reñidas". "Podemos pasar de 53 diputados a irnos a 56 ó 57, en función del porcentaje de voto", ha señalado en una encuesta en la cadena COPE. Precisamente por eso ha animado a que "nadie se quede en casa" y "todo el mundo vote". Porque de esos pocos diputados depende de todo.

"Hay cuatro provincias donde el diputado [popular] baila", ha indicado. "Si esos cuatro diputados se van, perderíamos la mayoría de estabilidad", ha explicado. Y es que aunque la victoria es clara, los sondeos apuntan a una fuerte caída en Málaga, Córdoba, Cádiz y Huelva.

Los escaños en juego para el PP, según las encuestas

Según la última encuesta de la fundación CENTRA, el Partido Popular podría pasar de los 10 escaños que tenía en Málaga hasta ocho, una pérdida de hasta dos diputados que podría ser crucial en el resultado de Juanma Moreno. La última encuesta del CIS apunta en la misma dirección: hasta dos escaños podría llegar a bajar el PP en la circunscripción malagueña.

En Córdoba, por su parte, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indica que los populares también podrían bajar de los siete escaños a entre cinco y seis, con el sondeo de CENTRA dando por hecho que, al menos, perderá uno de sus siete diputados en esta provincia. La presencia institucional en Córdoba ha sido constante durante esta campaña, a raíz del accidente de tren que tuvo lugar el pasado mes de enero en la localidad cordobesa de Adamuz. Si bien el siniestro parecía no ser un tema a abordar en campaña, en los últimos días Juanma Moreno sacó el tema a colación, provocando el descontento del alcalde de Adamuz.

Cádiz también es una de las provincias a las que el PP prestará mucha atención, pero lo cierto es que a pocos días del 17M, ha habido cierta polémica en torno a uno de los acontecimientos que más une en la provincia: el Carnaval de Cádiz. El PP ha llegado a pedir que el Carnaval de Primavera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) no permita a las agrupaciones carnavalescas programadas para este fin de semana interpretar repertorios con letras políticas, al celebrarse el festival en plena jornada de reflexión. Incluso el alcalde de Cádiz, el popular Bruno García, medió para que el PP retirara esta denuncia, que la Junta Electoral ya había aceptado.

Y en Cádiz, hacia donde apuntan las encuestas es hacia una mejora de los resultados de Adelante Andalucía, que podría duplicar su número de diputados. El PP, que tiene ocho diputados aquí, podría llegar a perder uno, el famoso diputado que 'baila'. Así lo indican tanto el barómetro del CIS como la última encuesta de la fundación CENTRA, que depende de la Consejería de Sanidad andaluza.

Otro de los escaños en juego es uno de los de Huelva, donde los sondeos prevén una mejora en resultados tanto para Vox como para Por Andalucía. De los seis diputados populares de Huelva, el barómetro del CIS asume que el PP podría no ser capaz de retener el sexto, igual estimación que hace la última encuesta de CENTRA.

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