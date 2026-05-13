Quién es José Ignacio García (Adelante), de orientador en la pública a ser uno de los líderes mejor valorados en Andalucía

¿Por qué es importante? Cree que en política falta hacer cosas "de manera simpática", aunque siempre con la crítica por delante. Las encuestas le auguran buenos datos en estas elecciones.

Siempre con una sonrisa, José Ignacio García defiende el andalucismo allá por donde va. Su armario está lleno de camisetas que plasman en su pecho lo que lleva en su programa: una que emula el logo de una conocida marca adaptada a su región ('The South Face', junto a la bandera andaluza); otra defendiendo el ceceo andaluz; mucho lema —'Cateto tú, que no'ntiende l'andalúh', 'To' esto antes era barrio' o 'Xabale Levantarse'— o el rostro de Federico García Lorca.

Nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1987 y en 2026 recoge el testigo de Teresa Rodríguez al frente de Adelante Andalucía en las elecciones autonómicas de la comunidad. El pasado mes de marzo, su nombre encabezaba la única lista que se presentó en la asamblea de Adelante para elegir al candidato a la Junta este 17M, y fue elegido por unanimidad de los 170 participantes. Pese a ser su primera campaña electoral, García ya ha marcado su ruta en los últimos cuatro años, periodo en el que ha ejercido como portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, desde donde ha criticado duramente la gestión de Juanma Moreno. Y se presenta a estas elecciones siendo uno de los líderes mejor valorado por los andaluces, según las encuestas.

Adelante, partido andalucista de izquierdas, tiene dos diputados en la Junta, aunque gracias a algunas de sus propuestas ha ocupado un espacio mediático mayor que su representación institucional. Una de ellas, la de incluir la Salud visual entre los servicios públicos. "Ver bien no puede ser un privilegio": bajo esta máxima, Adelante propone acabar con la "discriminación de clase" que supone el acceso a una serie de productos de primera necesidad, como son las gafas o lentillas, algo que usan más de la mitad de los andaluces, e incluir su acceso gratuito.

El 17M aspira a obtener grupo parlamentario propio, lo que supondría crecer desde los dos escaños actuales hasta cinco. La mayoría de las encuestas le otorgan una subida en sus resultados, llegando a sumar uno, dos o incluso tres escaños. Y lo hace mezclando la dura crítica a la gestión del PP con la alegría, intentando, como él mismo explicó en una entrevista con el 'Diario de Cádiz', "hacer las cosas de manera simpática", algo que falta mucho en la política.

Es crítico, y también autocrítico: pese a que los sondeos le otorgan unos buenos datos —como la última de la fundación CENTRA, que le daba esos cinco escaños necesarios para formar grupo—, asegura que "no son buenos" en general, porque indican que seguiría "gobernando la derecha". "Hasta que no consigamos echar a la derecha no estaremos tranquilos", aseguró tras conocer aquellos datos.

Y es que García es consciente de que Adelante está "de moda". ¿Por qué? Porque durante la campaña se ha dedicado a "desmontar a la extrema derecha", cuyo mensaje de centra en la inmigración "para que no se mire al de arriba, al señor Juanma Moreno". Adelante defiende el andalucismo desde el punto de vista del pueblo: "No es el partido del Duque de Alba, ni de la patronal de la industria contaminante, ni de los dueños de los hoteles (...). Es el de la clase trabajadora andaluza, el de la gente que pasa fatiguita para pagar la vivienda", señaló en campaña.

Pero, sobre todo, es el partido "que ha dicho 'hasta aquí hemos llegado'". "No nos da la gana de seguir aguantando que nos roben la sanidad, que nos roben la educación, que nos roben nuestros derechos o el transporte público. Y este domingo, somos el partido que va a dar un golpe encima de la mesa y va a decir 'hasta aquí hemos llegado'. Somos el partido que sufre un sistema injusto y se rebela ante este sistema".

Y detrás de este partido está, junto a muchos otros, José Ignacio García. Además de político, es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla: allí empezó su activismo, contra el denominado 'Plan Bolonia' y en el marco del movimiento de los indignados, el 15M, del que nació Podemos. Precisamente durante la creación de Podemos Andalucía, García era orientador educativo, aunque lo era fuera de Andalucía —en Utrillas (Teruel)—; y después, de la mano de Teresa Rodríguez, fundó Adelante Andalucía con el fin de desmarcarse de un discurso más estatalista y centrarse en la construcción de una formación andalucista.

Su primera legislatura como diputado en el Parlamento andaluz no concluyó: fue al aprobar unas oposiciones públicas en las que consiguió una plaza como orientador, y ante la negativa del Parlamento a permitir compatibilizar su trabajo como profesor de secundaria y su actividad política. Durante dos años, fue orientador en un instituto de San Fernando (Cádiz).

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