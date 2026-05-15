¿Quién actúa en el Carnaval de Primavera? Las chirigotas (políticas) de la disputa de las elecciones en Andalucía

Cuatro agrupaciones del Carnaval de Cádiz actúan en el Carnaval de Primavera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), que ha estado a punto de ver cómo les afectaba la censura en plena jornada de reflexión del 17M.

Entre las elecciones de Andalucía y el Carnaval de Cádiz hay un mundo, pero se entrecruzan en un punto clave: en la política. No hay Carnaval sin crítica, nunca lo ha habido y los andaluces pelearán por que nunca lo haya. El último COAC, el máximo exponente del Carnaval gaditano —el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas—, vivió una situación inédita hasta la fecha: se suspendió una de las sesiones después del accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos. No fue política, fue respeto y solidaridad por el dolor que muchos compatriotas estaban experimentando. Una agrupación hasta llevó a su repertorio el trágico accidente para aplaudir la labor del pueblo tras el siniestro.

Pero siguió adelante, con sus 'dardos' al Gobierno de Juanma Moreno por el caso de los cribados del cáncer de mama, que denominaron "política de muerte"; incluso con María Jesús Montero como musa para otra de las agrupaciones. Con política entre sus letras, porque el Carnaval de Cádiz es lo que tiene. Y aun así, el Partido Popular ha querido que no fuera así: de cara al Carnaval de Primavera que se celebra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) este fin de semana, el PP ha pedido que se censure a las agrupaciones que allí participan, al llevar en sus letras el contenido político que cada año llevan al Gran Teatro Falla.

La Junta Electoral aceptó la denuncia de los populares y exigió al Ayuntamiento de la localidad sevillana que no permitiera a las agrupaciones "incluir en sus repertorios letras con alusiones políticas" y prohibiera manifestaciones "de opinión política de cualquier signo en su actuación". Tuvo que mediar el alcalde de Cádiz, Bruno García, también del PP, para retirar la denuncia porque, ha subrayado, el Carnaval es libertad. ¿Y quiénes son las agrupaciones afectadas? Son de las que no pasaron desapercibidas en el COAC, ya que al menos dos de ellas ganaron el COAC en su última edición.

La primera en actuar, el sábado 16 de mayo a las 18:00h, es El Sindicato, el coro de Julio Pardo, Antonio Rivas y 'el Canijo' que se subió al falla con todos sus integrantes vestidos de sindicalistas de Comisiones Copleras. La segunda, a las 19:00h, es la comparsa de Jesús Bienvenido, DSAS3, durísimamente crítica con la gestión de la Sanidad en Andalucía —y que fue penalizada con cinco puntos por excederse en 44 segundos y 57 centésimas en el tiempo de actuación máximo en la sesión preliminar. DSAS3 entró en lo más alto de los rankings de los jurados alternativos y una vez finalizado el concurso se vio que también entre el jurado oficial: fue la ganadora en la modalidad de comparsas.

Una hora después, a las 20:00h, llegan Una chirigota en teoría, que fue segundo premio en su modalidad (chirigotas) en la última edición del COAC. Pero desde el inicio tuvo actuaciones muy aplaudidas, especialmente por la dificultad de su tipo: todos los miembros de la agrupación llegaron vestidos de Stephen Hawking, en silla de ruedas, cantando sin apenas moverse. Después de no pasar de cuartos de final en los dos años anteriores, la chirigota de Miguel Ángel Llull no sólo llegó a la Gran Final del COAC sino que se coronó como segunda mejor chirigota del año, sólo por detrás de la chirigota del Bizcocho, que este año se presentó bajo el nombre de Ssshhhhh!!!.

La última de las cuatro 'agrupaciones de la disputa' que en esta jornada de reflexión actúan en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) es Las jorobadas, que se quedaron a las puertas de la semifinal. Más política aquí: la comparsa conocida como Comparsa de las Niñas de Alcalá se presentó con un tipo centrado en las mujeres jorobadas por la carga, mental y física, que viven en sus casas y un repertorio muy centrado en la igualdad. Y llegan este sábado a su Alcalá de Guadaíra natal para cerrar la sesión de agrupaciones carnavalescas del Carnaval de Primavera que, polémica mediante, sí se celebrará.

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