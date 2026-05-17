Cuál es la mayoría absoluta en Andalucía y cuántas veces se ha conseguido en las elecciones autonómicas

Las encuestas auguran la victoria del PP pero la mayoría absoluta que Juanma Moreno consiguió en 2022 podría no repetirse en 2026. Cuando no hay mayoría, los partidos se ven obligados a pactar.

Hoy es día de elecciones en Andalucía, y aunque las encuestas adelantan la victoria del PP, todavía está en juego la mayoría absoluta. En las últimas elecciones, en 2022, el PP logró su primera mayoría absoluta en Andalucía, llevando a Juanma Moreno a retener la Junta sin necesidad de pactar con otras formaciones —en las anteriores, el PP ni siquiera ganó, pero pudo gobernar gracias al pacto con Ciudadanos y Vox—.

Y es que, como en todos los Parlamentos regiones, corporaciones locales y obviamente, en el Gobierno central, para poder gobernar en mayoría es necesario alcanzar un número mínimo de diputados o concejales. El Parlamento andaluz está conformado por 109 escaños, por lo que para gobernar en solitario sin necesidad de llegar a acuerdos hay que superar la barrera de los 55 escaños, algo que no siempre ha ocurrido.

No sólo no siempre, sino que el Gobierno andaluz se ha formado tantas veces sin ningún partido que llegara a la mayoría que haciéndolo. Hasta ahora, las seis mayorías absolutas conseguidas en Andalucía son:

En 1982, el PSOE se hizo con 66 de los 109 escaños

Las siguientes elecciones (1986), las listas socialistas sumaron 60 escaños

En 1990, de nuevo el PSOE consiguió sumar mayoría absoluta, con 62 escaños

Hasta 2004 no volvió el PSOE a lograr otra mayoría, esta vez con 61 escaños

Y en 2008 repitió esta mayoría, al sumar 56 escaños, sólo uno más de los imprescindibles para gobernar

La de 2022 fue la primera mayoría absoluta del PP, que alcanzó 58 escaños

En las otras seis ocasiones donde no se alcanzó mayoría, para gobernar lo que se alcanzaron fueron una serie de pactos en la mayor parte de los casos. En 1994, la primera vez que PSOE y PP estuvieron reñidos en la disputa electoral (45 escaños contra 41 del PP), Manuel Chaves (PSOE) fue investido para un Gobierno en minoría que era incapaz de gobernar ante lo que se conoció como la 'pinza' del PP e Izquierda Unida. Chaves tuvo que adelantar elecciones y dos años después, en 1996, el PSOE recuperó cierta fuerza, aunque sin llegar a la mayoría absoluta (se quedó a tres escaños), por lo que para gobernar, Chaves tuvo que contar con los apoyos del Partido Andalucista, que sumó cuatro escaños.

Las siguientes elecciones, ya en el ciclo ordinario electoral, se celebraron cuatro años después, en el año 2000, y Chaves volvió a ganar pero se quedó otra vez a tres de la mayoría absoluta, por lo que el Partido Andalucista permitió de nuevo que siguiera gobernando. Hasta 2012 no se perdió otra vez la mayoría absoluta, quedando el PP por delante del PSOE: estas fueron las primeras elecciones que ganó el Partido Popular, entonces liderado por Javier Arenas. En esta ocasión, un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida impidió que Arenas gobernara y el Parlamento siguió de nuevo en manos de los socialistas, esta vez en manos de la que fue su primera mujer presidenta, Susana Díaz.

Sin embargo, ante la inestabilidad de la coalición de Gobierno, Díaz decidió adelantar las elecciones y en 2015 acudieron a las urnas los andaluces de nuevo: en estos comicios comenzó un proceso de fragmentación ideológica dentro del Parlamento bastante claro, aunque principalmente a costa del votante del PP: el PSOE repitió el mismo resultado que en 2012 y se quedó con 47 escaños; el PP perdió 17 y se quedó en 33 escaños (de los 50 que tenía) e Izquierda Unida redujo su representación de 12 a 5 escaños. A cambio, entraron en la Junta 15 diputados de Podemos y otros nueve de Ciudadanos, que fueron clave para que, en las siguientes elecciones, el PP pudiera gobernar por primera vez pese a haber obtenido uno de sus peores resultados en la comunidad autónoma.

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