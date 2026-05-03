García Ortiz habla por primera vez tras su condena y carga contra la "intoxicación" de la Comunidad de Madrid: "Hemos perdido todos"

¿Qué ha dicho? El ex fiscal general del Estado defiende que él no filtró el correo del novio de Ayuso y también la publicación de la posterior nota de prensa en Lo de Évole. Asegura que tanto él como la Justicia española, la Fiscalía y el Tribunal Supremo han perdido con el proceso: "Espero que un interés particular no gane".

El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados tras una denuncia relacionada con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta sentencia generó una crisis institucional en la Fiscalía y un enfrentamiento político. García Ortiz, que dimitió inmediatamente, calificó la condena como una "muerte civil". En una entrevista, defendió su inocencia, alegando que no filtró correos y que fue víctima de calumnias provenientes de la Comunidad de Madrid. Aunque el tribunal lo consideró culpable, García Ortiz ha recurrido la sentencia y continúa trabajando, manteniendo su lealtad institucional.

El 20 de noviembre de 2025 se dio un hecho sin precedentes en España: el Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para ese cargo por revelación de datos reservados tras la denuncia de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El veredicto produjo una crisis institucional en la Fiscalía, un enfrentamiento directo entre el Gobierno y la oposición y, en lo que tocó de forma más directa a García Ortiz, su dimisión inmediata. El fiscal ha calificado su condena como una "muerte civil" de la que todavía se está recuperando.

Este domingo ha hablado por primera vez en Lo de Évole tras conocerse el fallo para contar de primera mano cómo vivió el proceso y, sobre todo, insistir en la que siempre ha sido su defensa: que no filtró ningún correo y que él se dedicó a "contar la verdad" frente a una "calumnia" contra la Fiscalía y gestada en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

El propio García Ortiz recurre a los votos particulares de la sentencia del Supremo que fue, cuanto menos, polémica. Se conoció apenas tres semanas después de la condena y esgrimía que había una "convergencia de indicios" que le señalaban como culpable de la filtración del correo del novio de Ayuso. También, tal y como él había admitido, se le condenaba por la publicación de una nota de prensa al respecto de la filtración.

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La filtración del correo

El texto se refería a la filtración en marzo de 2024 de un correo electrónico de la defensa de González Amador al fiscal Julián Salto en el que se proponía un acuerdo de conformidad para cerrar una causa contra él por presuntos delitos fiscales.

En el hilo de emails, se incluía un documento por parte de la defensa de González Amador en el que se hacía un "reconocimiento de los hechos", es decir, se admitían los presuntos delitos para así evitar una posible pena en prisión.

Como respuesta, había otro correo de Salto que decía: "No será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible". Según ha comentado García Ortiz, se trata de "una fórmula de cortesía" que, sin embargo, se filtró a medios de comunicación, dando la falsa idea de que era la Fiscalía la que proponía el trato.

Concretamente, este último correo fue publicado en primer lugar por 'El Mundo' diciendo que el Ministerio Fiscal había propuesto el acuerdo al novio de Ayuso. Era un bulo o, como ha sostenido García Ortiz en Lo de Évole, "una calumnia", que provenía de Miguel Ángel Rodríguez (M.Á.R.), jefe de Gabinete de Ayuso. Un hecho reconocido por el propio M.Á.R., que declaró ante el Supremo haber sido el origen del bulo.

A partir de ahí salieron otras informaciones contrarias. La primera la publicó laSexta, que informaba de que la propuesta de acuerdo partía del abogado de González Amador y no de la Fiscalía.

Una calumnia en tres partes

Más allá de la filtración, el ex fiscal general ha señalado que, la calumnia tuvo "tres momentos", y que todos salieron de Presidencia de la Comunidad de Madrid. El primero, la mentira de que era el fiscal quien ofrecía negociar; el segundo, que se había retirado la oferta a González Amador y se había prohibido el acuerdo; el tercero, que esa orden venía "de arriba".

Todas estas mentiras las compartió M.Á.R. en su cuenta de X el mismo día que se publicaron las noticias sobre las negociaciones entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. "Resumen de la locura de hoy: la Fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces vayan a juicio", compartió en X.

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Ante estas acusaciones, García Ortiz decidió emitir una nota de prensa que aclarase los hechos. "Estaban calumniando a la Fiscalía, había que dar una respuesta institucional. Había un interés informativo y una necesidad", ha reivindicado.

El fiscal ha subrayado en su entrevista en exclusiva que el bulo provenía de la Comunidad de Madrid y que "el choque institucional era tan importante que merecía una respuesta". Él siempre se ha hecho responsable tanto de la publicación como del contenido de dicha nota, alegando que era "contar la verdad". Finalmente, fue condenado tanto por la filtración como por el comunicado.

Los "indicios" de la sentencia

Aunque no revelaron sus fuentes, los periodistas que publicaron las informaciones del correo negaron haber obtenido la información de la Fiscalía General durante el juicio.

Incluso en la entrevista Jordi Évole le cuenta a García Ortiz que varios periodistas le confirmaron que, en un evento privado, le dijeron al juez Marchena, magistrado de esa causa, quién había filtrado el mail y le confirmaron que no había sido el fiscal general. "Es que la fuente no puedo ser yo de ninguna manera porque no he cometido una revelación. (...) Lo relevante para mí es que yo no era la fuente", ha respondido el fiscal.

Pese a estos indicios que alejan la culpabilidad de García Ortiz, el tribunal valoró otros: la urgencia que tenía por conseguir la información de González Amador, la llamada que le hizo un periodista la misma noche de la filtración, el borrado de su móvil el mismo día de su imputación o las sospechas que tenía la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, sobre la gestión del caso.

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La conclusión para el Alto Tribunal es que "no existe una explicación alternativa razonable" a que García Ortiz filtrase el correo, un hecho sobre el que él se muestra en completo desacuerdo. "Soy el condenado, he vivido los hechos, sé lo que he hecho y lo que no. Hay una explicación jurídica razonable que acoge el voto particular", ha aseverado.

En lo que respecta a la publicación de la nota de prensa, ha defendido que era una "obligación" y ha criticado las discrepancias de la sentencia sobre ese asunto. "Es difícil entender que en una misma sala unos digan que estás obligado a dar una nota de prensa y otros digan es delito. No podemos movernos en este limbo", ha expresado.

Carga contra la "intoxicación" de Madrid

En este sentido, ha sido claro afirmando que su propósito con la nota era defender a la Fiscalía frente a la "intoxicación" por parte de la Presidencia de la Comunidad de Madrid que "cuestionaba a la institución, su profesionalidad y la de sus componentes".

García Ortiz ha reconocido que, durante el proceso, estaba "convencido" de que saldría absuelto porque "un fiscal general del Estado tiene derecho a dar a conocer la verdad y porque en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible". "Para mí, no había para mí ninguna carga probatoria. Lo tenía clarísimo, fue una sorpresa muy dura recibir el fallo", ha contado.

Ya ha recurrido la sentencia al Constitucional y actualmente continúa trabajando como fiscal en la Sala Social del Supremo, junto a compañeros que se personaron como acusación particular contra él.

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Ha reconocido que estos meses han sido difíciles y que aún se encuentra en un "período de duelo". Además, ha tenido más de un momento "desagradable" en la calle, producto del impacto mediático que tuvo su caso, que se convirtió en campo de batalla político.

Pese a todo, ha decidido mantener su "lealtad institucional", evitando en la medida de lo posible valorar cualquier cuestión política sobre el caso y sin revelar sus sospechas sobre el origen de la filtración.

No obstante, ha querido plantear una cuestión: "¿Quién ha ganado con este procedimiento? ¿La Justicia española, la Fiscalía, el Tribunal Supremo?". "Creo que hemos perdido todos y espero que un interés particular no gane. Es lo que espero. Lamentablemente, hemos perdido todos", ha sentenciado.

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