Sumar no se rinde tras la caída del decreto de los alquileres en el Congreso y apunta a Junts: "Por nosotros no ha sido"

¿Qué ha pasado? El decreto cayó en la Cámara Baja tras el 'no' de los catalanes y del PP y de Vox. Nogueras apunta a que era "jurídicamente defectuoso": "No es que estemos en contra de la prórroga".

Sumar no se rinde tras la caída de su propuesta de prórroga de alquileres en el Congreso. La formación insiste en negociar y llevar el decreto nuevamente al Congreso, según Yolanda Díaz, quien afirma que han dialogado con todas las formaciones políticas. La diputada Tesh Sidi, que comparte piso, ejemplifica la urgencia del asunto. Junts, que votó junto a PP y Vox, exige una disculpa de Díaz y critica el decreto por ser "jurídicamente defectuoso". La crispación política señala a la derecha, mientras Sumar y la izquierda acusan a sus rivales de favorecer a fondos buitres sobre familias españolas.

Sumar no se rinde. No da su brazo a torcer con la prórroga de los alquileres. Todo, tras una semana en la que la propuesta ha caído en el Congreso. En el que el decreto, el 'no' al decreto', ha dejado varias cosas al descubierto entre la fractura interna del Gobierno de coalición hasta el abandono de socios claves.

Mientras, la formación rosa insiste en seguir negociando. Insiste en volver a llevar el decreto al Congreso para ver si está vez es un 'sí'. "No nos hemos rendido. Vamos a volver a hacerlo. Nosotros hemos hablado con todas las formaciones políticas. Por nosotros no ha sido", ha expresado Yolanda Díaz.

Porque su partido, porque Sumar, sabe lo que hay en juego. Lo sabe, por ejemplo, Tesh Sidi, diputada en el Congreso que se encuentra compartiendo piso.

Sobre ello ha hablado en laSexta Xplica: "En mi caso es porque personalmente tengo a toda mi familia en un campo de refugiados. Además, me niego a pagar 1.100 o 1.200 euros por un zulo".

En el foco de todo, Junts. Partido que exigió una disculpa a Yolanda Díaz por tacharles de racistas y que justifican su 'no' a que el decreto "era jurídicamente defectuoso".

"No es que estemos en contra de la prórroga. Lo que pedimos es que esa ley esté bien hecha", ha comentado Miriam Nogueras, portavoz del grupo en un Congreso en el que votaron lo mismo que PP y Vox.

La crispación política ha puesto el foco en la derecha. "Su bandera la tengo aquí. Es pequeñita, pero la comparten con PP y Vox para fastidiar a tres millones de personas", ha dicho Gabriel Rufián, de ERC.

Porque la izquierda lo tiene claro. Porque, sobre todo Sumar, lo tiene más que claro: "Han abandonado a su suerte a tres millones de compatriotas. Entre un fondo buitre y una familia española se han puesto del lado del fondo buitre", ha expuesto Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.

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