La respuesta de García Ortiz al ver que se ha juzgado su caso antes que el del novio de Ayuso: "Los tiempos de la Justicia son así"

Jordi Évole ha recordado junto al ex fiscal general del Estado cómo se han ido sucediendo los hechos por los que ha terminado siendo condenado, recordando que todo empezó con una investigación al novio de Ayuso.

La condena al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue un hecho histórico. Por este motivo, para entenderlo, en Lo de Évole han elaborado un cuadro desgranando cronológicamente todo lo que sucedió y las personas que se vieron implicadas.

Todo empieza cuando en Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, comienza a ser investigado debido a que en el año 2022, a partir del cobro de unas comisiones por hacer de intermediario en la venta de mascarillas durante la pandemia, hay un dinero que parece que no pagó a Hacienda.

En total, al parecer, debía más de 300.000 euros. "Hacienda detecta un fraude fiscal. A partir de determinadas cantidades es un delito y le da las actuaciones a la Fiscalía para que lo examine", ha explicado García Ortiz, señalando que se considera delito a partir de los 120.000 euros.

De esta forma, la Fiscalía examina el expediente y considera que hay indicios de que puede ser un hecho delictivo. "Los delitos fiscales son un delito contra la solidaridad colectiva. Es una cuestión grave", ha apuntado el ex fiscal general.

En ese momento, el abogado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, se pone en contaco con la Fiscalía de Delitos Económicos y se le asigna el caso al fiscal Julián Salto.

"Hay una oferta por parte del abogado donde se habla de reconocimiento de dos delitos, se habla del pago de una responsabilidad civil y que el reconocimiento de los delitos no conlleve el ingreso en prisión", explica García Ortiz, dejando claro que lo que hay es una oferta y no una negociación.

Un caso que ha recordado que todavía está por enjuiciar, momento en el que Jordi Évole ha apuntado que se ha terminado juzgando a García Ortiz antes que a González Amador. "Los tiempos de la Justicia son así", ha indicado el ex fiscal general.

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