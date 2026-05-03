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García Ortiz responde a si ha recibido alguna oferta para entrar en política: "Tengo que reflexionar mucho"

El ex fiscal general afirma que está en un "período de duelo" tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados.

García Ortiz responde a si ha recibido alguna oferta para entrar en política: "Tengo que reflexionar mucho"
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Tras su inhabilitación de dos años para ejercer como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz trabaja ahora en la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo. La misma institución que le condenó el pasado noviembre por revelación de datos reservados.

Ahora mismo asegura que se encuentra en un "período de duelo" y que tiene que pensar cuál va a ser su futuro. "Tengo que reflexionar mucho internamente y con mi familia. Tenemos que digerir esto que ha pasado, ver cuál es el futuro personal y profesional", comenta en su entrevista en exclusiva en Lo de Évole.

Preguntado por si se ve en un futuro dando un salto a la política, es tajante: "No me veo". Además, asegura que "nadie me ha insinuado nada". "Estoy en un periodo de duelo en el que muy poca gente se atreve a imaginarse mi futuro", asegura.

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