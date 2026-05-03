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Defiende su inocencia

García Ortiz tiene "sospechas" del origen de la filtración del correo del novio de Ayuso: "Creo que hay más de una fuente"

El ex fiscal general del Estado cree que "es imposible saber de dónde viene" la filtración del correo del novio de Ayuso aunque asegura saber "de dónde no viene". "Potencialmente, hay muchas personas que podrían haber filtrado, lo que sé es que yo no lo hice", defiende.

García Ortiz tiene "sospechas" del origen de la filtración del correo del novio de Ayuso: "Creo que hay más de una fuente"
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El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está "en absoluto desacuerdo" con la sentencia del Tribunal Supremo que se basaba en "una convergencia de indicios" y que le condenó a dos años de inhabilitación por la revelación de datos reservados.

Jordi Évole le plantea en su entrevista que la sentencia recoge únicamente los indicios contra él y se "prescinde" de los que le pueden exculpar, algo que comparte García Ortiz, que afirma también estar "en desacuerdo con cómo se razona".

El ex fiscal general siempre ha defendido su inocencia como fuente de la filtración del correo del novio de Ayuso, Alberto González Amador. No obstante, reconoce tener "sospechas" sobre la fuente.

"Tengo sospechas. Creo que hay más de una filtración y más de una fuente. Creo que puede venir de varios sitios a la vez", sostiene en Lo de Évole. Además, apunta que "solo decir eso significa que, una vez una filtración se produce, está absolutamente descontrolada".

"Es imposible saber de dónde viene, aunque sé de dónde no viene", subraya. En esta línea, insiste en que "potencialmente hay muchas personas que podrían haber filtrado" y sentencia que "lo que sé es que yo no lo hice, así de simple".

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