Feijóo tacha a Sánchez de "peligro para la democracia" tras la condena al fiscal general y el presidente responde: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

¿Qué ha dicho? El líder del PP cree que el presidente del Gobierno es "cada vez más peligroso para la democracia española". Sánchez, por su parte, defiende que el Ejecutivo "siempre estará con la verdad".

Estaba claro que el fallo del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz centraría el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, un fallo -todavía sin sentencia- que ha hecho que el líder del PP ataque con dureza al presidente del Gobierno, llegando a tacharle de "peligro para la democracia española".

En su turno de palabra, Feijóo ha preguntado a Sánchez "quién va a pedir perdón a los españoles", una pregunta que era una referencia directa a las palabras de Sánchez cuando se preguntó quién pediría mejor cuando se demostrara la inocencia del fiscal general del Estado. La respuesta de Sánchez ha sido defender que su Gobierno "va a estar siempre con la verdad".

"Entre periodistas que exculpan en su testimonio en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado y el jefe de gabinete de la señora Ayuso que dice que mintió para propagar un bulo y cubrir las vergüenzas del novio de Ayuso, este Gobierno y yo mismo estamos con la verdad", ha asegurado el presidente del Gobierno ante un Feijóo que le ha echado en cara que no conozca la sentencia y "esté en contra de ella".

"Solo está de cuerpo presente porque su mente la tiene a las puertas del Tribunal Supremo. A ver qué ocurre mañana", ha contestado Feijóo, aludiendo a la declaración de José Luis Ábalos que tendrá lugar este jueves. Para Sánchez, "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", abriendo la puerta a un previsible recurso que García Ortiz pueda presentar ante el Tribunal Constitucional tras el fallo que ha derivado en su inhabilitación.

Sánchez, a Feijóo: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario"

Uno de los momentos más tensos se ha dado cuando Feijóo se ha quedado sin tiempo en su intervención. En ese momento, Sánchez ha dicho al líder del PP: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario. No por las formas, sino por lo que dice".

Antes, Feijóo también ha aprovechado para aludir a la presunta reunión de Sánchez con Otegi en 2018 para tratar la moción de censura. "No le preocupa el techo de gasto, le inquieta que se abran las puertas de la prisión para que entre alguno del los suyos. Si es el único de la cuadrilla que está en libertad podrá decir que no les conocía, que no le has visto como dijo con Otegi", ha comentado el líder del PP.

El líder del PP ha llegado a comparar a Sánchez con el franquismo, asegurando que "gobernar no es vivir en palacio ni controlar la televisión pública", algo que, dice, "los españoles ya superaron hace 50 años". "Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará 'Anatomía de un farsante'", ha finalizado.

