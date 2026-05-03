Antonio Maestre, sobre ese "periodismo incómodo" de Vito Quiles: "Jamás en la vida se lo va a hacer a alguien del PP o de Vox"

¿Qué ha dicho? El periodista ha hablado de la forma de proceder del agitador ultra y de cómo vivió esa persecución que le hizo en plena calle: "Busca la reacción y provocar. Quiere generar ese contenido".

Begoña Gómez es la última víctima del acoso del agitador Vito Quiles, quien ha hostigado a políticos y periodistas como Antonio Maestre. Quiles busca provocar reacciones para generar contenido, lo que ha llevado a situaciones extremas, como intentos de agresión a Maestre. A pesar de acumular denuncias por injurias, calumnias y delitos de odio, Quiles mantiene vínculos con el PP, que lo define como "periodista". Incluso se le permite acceso a zonas restringidas del Congreso, violando normas establecidas para la prensa. Su conducta incluye amenazas a colegas, como revelar direcciones postales y tomar fotos sin consentimiento.

Begoña Gómez es la última de la lista de Vito Quiles. De la larga lista de personas a las que el agitador ha acosado. Una en la que hay desde políticos a periodistas. Periodistas de verdad. Periodistas, informadores, como Antonio Maestre, que ha hablado en laSexta Xplica de cómo vivió él la persecución en plena calle del ultra.

De cuál es la forma de proceder de un Quiles del que dice que "busca la reacción y provocar": " Quiere generar este contenido y, en situaciones de vulnerabilidad, se lo das. Creo que es un error".

Y es que el señalamiento de Vito quiles puede llegar a tener consecuencias extremas. "A mí me han intentado agredir a la puerta de mi casa y paseando al perro", ha afirmado Maestre.

Son acciones en nombre del "periodismo incómodo" que, afirma Maestre, "nunca se lo va a hacer a alguien del PP o de Vox".

Quiles, mientras, acumula denuncia tras denuncia. De admitirse la de Begoña Gómez será ya su cuarta causa abierta. "Tiene por revelación de secretos, tres delitos de injurias y dos de calumnias, y otra más por supuesta entrevista a una persona con discapacidad. La Fiscalía estima que puede ser delito de odio y contra la integridad moral", cuenta Alfonso Pérez Medina, jefe de Tribunales de laSexta.

Sin embargo, ni con esas deja de estar legitimado. Deja de tener esa relación con un partido como el PP, que le sigue definiendo como "periodista". "Los mismos que dicen que no hay dinero para servicios públicos se lo da a estos matones para que acosen a la gente", denuncia Emilio Delgado, de Más Madrid.

Hay diputados que incluso permiten su acceso a zonas prohibidas para la prensa. Ha estado, incluso, desde un despacho del Congreso donde se ha llegado a grabar un vídeo. Porque le da lo mismo. Se salta todas las normas, incluyendo las que la Cámara Baja establece para los periodistas.

"Entró sin la pegatina de prensa visible que es obligatoria. Se le permiten cosas que al resto no", cuenta José Enrique Monrosi, periodista de 'elDiario.es'.

Amenazando hasta a sus teóricos compañeros de profesión con, como cuenta María Llapart, hacer pública su dirección postal y "sacando fotos".

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