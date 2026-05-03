García Ortiz, al recordar el primer mail que envió el abogado del novio de Ayuso: "Es un reconocimiento de los hechos"

Jordi Évole ha recordado un correo que el abogado de González Amador envió a un fiscal, el 2 de febrero de 2024, donde se decía que su cliente "ciertamente ha cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

Jordi Évole ha recordado junto a Álvaro García Ortiz que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, comienza a ser investigado debido a que en el año 2022, a partir del cobro de unas comisiones por hacer de intermediario en la venta de mascarillas durante la pandemia, hay un dinero que parece que no pagó a Hacienda.

En total, al parecer, debería más de 300.000 euros. "Hacienda detecta un fraude fiscal. A partir de determinadas cantidades es un delito y le da las actuaciones a la Fiscalía para que lo examine", ha explicado García Ortiz, señalando que se considera delito a partir de los 120.000 euros.

De esta forma, la Fiscalía examina el expediente y considera que hay indicios de que puede ser un hecho delictivo. En ese momento, el abogado de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, se pone en contaco con la Fiscalía de Delitos Económicos.

En un correo enviado por el abogado a un fiscal, el 2 de febrero de 2024, se dice que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública".

Jordi Évole le ha preguntado al ex fiscal general del Estado si con esto se estaría asumiendo un delito. "En el correo dice que su cliente ha cometido dos delitos contra Hacienda", ha destacado, señalando que es el abogado el que lo está asumiendo.

García Ortiz ha explicado que, como ocurre con todas las conformidades, estas suponen el "reconocimiento de los hechos".

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