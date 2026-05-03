"No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres

¿Qué dicen? César, que ha pasado de pagar 500 euros a 1.100 por su alquiler, no entiende "que tres partidos no se pongan a favor de los ciudadanos". Mientras, Mery reconoce que siente "mucha angustia y decepción": "No hay apoyo".

César y Mery, afectados por el rechazo al decreto de los alquileres en el Congreso, expresan su enfado y decepción tras la negativa de PP, Vox y Junts a la prórroga propuesta por el Gobierno. César critica la falta de apoyo de estos partidos, destacando que tres millones de personas podrían beneficiarse de la medida. Su edificio, antes vivienda pública, ahora pertenece a un fondo de inversión que ha incrementado abusivamente los alquileres. Mery, en una situación similar, enfrenta un aumento de 750 a casi 1.000 euros, lo cual es insostenible para su economía. Ambos sienten incertidumbre y desamparo, mientras el sindicato de inquilinas de Madrid planea manifestaciones en respuesta a esta situación insostenible.

"Estamos enfadados". Es la primera frase de César. Las primeras palabras de una persona afectada por el 'no' al decreto de los alquileres en el Congreso. A la caída de la prórroga propuesta por el Gobierno de coalición en la Cámara Baja que cayó por los votos en contra de PP, de Vox y de Junts. "No entiendo que tres partidos no se pongan a favor de los ciudadanos", ha compartido.

"Somos tres millones de personas las que nos podemos acoger a la prórroga. No tienen corazón. No tienen sentimientos", dice sobre su situación y la del resto de afectados.

En su caso, es un bloque entero que antes era vivienda pública y que ahora está en manos de un fondo de inversión: "Nos respetaron el contrato, pero a los tres años empezaron las subidas".

"Eran cláusulas abusivas. Pasamos de pagar 500 al principio a estar pagando ahora, 20 años después, 1.100 euros", cuenta César.

En una situación similar está Mery. "Después de siete años no nos quieren renovar. Ahora pago 750 de alquiler y claro, nos lo quieren subir a casi 1.000", expone.

Y tiene claro que no puede pagarlo: "No, se va casi todo mi salario. Vivo con mi madre, que es una mujer dependiente con una pensión".

"Siento mucha decepción. No hay apoyo. Es mucha angustia y son muchas noches sin dormir", prosigue Mery sobre lo que la está conllevando todo a nivel personal.

Porque la sensación es de incertidumbre, mientras los fondos usan el silencio como estrategia habitual. "Respondan o no la prórroga se da por válida, pero muchos pueden intentar amedrentar y amenazar", cuentan desde el sindicato de inquilinas de Madrid.

"Vamos a volver a salir a las calles. Vamos a salir el 24 de mayo en Madrid, la gente siente que la situación es insoportable", ha concluido.

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