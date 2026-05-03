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Hay tres millones de afectados

"No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres

¿Qué dicen? César, que ha pasado de pagar 500 euros a 1.100 por su alquiler, no entiende "que tres partidos no se pongan a favor de los ciudadanos". Mientras, Mery reconoce que siente "mucha angustia y decepción": "No hay apoyo".

Dos personas afectadas por el 'no' a la prórroga de los alquileres
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"Estamos enfadados". Es la primera frase de César. Las primeras palabras de una persona afectada por el 'no' al decreto de los alquileres en el Congreso. A la caída de la prórroga propuesta por el Gobierno de coalición en la Cámara Baja que cayó por los votos en contra de PP, de Vox y de Junts. "No entiendo que tres partidos no se pongan a favor de los ciudadanos", ha compartido.

"Somos tres millones de personas las que nos podemos acoger a la prórroga. No tienen corazón. No tienen sentimientos", dice sobre su situación y la del resto de afectados.

En su caso, es un bloque entero que antes era vivienda pública y que ahora está en manos de un fondo de inversión: "Nos respetaron el contrato, pero a los tres años empezaron las subidas".

"Eran cláusulas abusivas. Pasamos de pagar 500 al principio a estar pagando ahora, 20 años después, 1.100 euros", cuenta César.

En una situación similar está Mery. "Después de siete años no nos quieren renovar. Ahora pago 750 de alquiler y claro, nos lo quieren subir a casi 1.000", expone.

Y tiene claro que no puede pagarlo: "No, se va casi todo mi salario. Vivo con mi madre, que es una mujer dependiente con una pensión".

"Siento mucha decepción. No hay apoyo. Es mucha angustia y son muchas noches sin dormir", prosigue Mery sobre lo que la está conllevando todo a nivel personal.

Porque la sensación es de incertidumbre, mientras los fondos usan el silencio como estrategia habitual. "Respondan o no la prórroga se da por válida, pero muchos pueden intentar amedrentar y amenazar", cuentan desde el sindicato de inquilinas de Madrid.

"Vamos a volver a salir a las calles. Vamos a salir el 24 de mayo en Madrid, la gente siente que la situación es insoportable", ha concluido.

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