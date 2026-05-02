Ya ha caído la primera: las aerolíneas, en riesgo ante las ocurrencias de Trump y la subida del precio del queroseno

Los detalles La compañía Spirit ha vivido ya su último día de servicio después de que el presidente de EEUU se negase a rescatarla. "Están en serios problemas", ha afirmado.

Las decisiones de Donald Trump han tenido un impacto significativo en las aerolíneas debido al aumento del precio del queroseno, consecuencia de la guerra en Oriente Medio iniciada hace más de dos meses. Spirit Airlines ha sido la primera en cesar sus operaciones, afectada por la subida de precios y la falta de rescate por parte del gobierno estadounidense. En su último día, transportó a más de 50,000 pasajeros y 1,300 tripulantes. Mientras tanto, las aerolíneas europeas y japonesas han incrementado tarifas y recargos. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, el precio del queroseno se ha duplicado.

Las ocurrencias y decisiones de Donald Trump tienen sus consecuencias. Tienen sus efectos directos. Unos que afectan a todos. Que están poniendo en jaque a muchas aerolíneas alrededor del mundo por el aumento del precio del queroseno. Por todo lo que está sucediendo por la guerra en Oriente Medio iniciada hace más de dos meses. Entre cancelaciones y subidas, la compañía Spirit es la primera en frenar en seco.

La primera que ha vivido ya su último día operando. "Mucha suerte a todos. Lamentamos lo que ha ocurrido. Ha sido un placer trabajar con vosotros y os deseo lo mejor", ha compartido el mensaje del piloto en un aterrizaje que supone el cierre de sus actividades.

En su último día, la compañía ha transportado a más de 50.000 pasajeros y ha trasladado a 1.300 tripulantes de regreso a sus bases... pero el aumento de precios por la guerra en Irán ha condenado a la aerolínea.

Les ha hecho quebrar, después de que Trump rechazase rescatarla. "Me encantaría que alguien comprara Spirit. Están en serios problemas", llegó a afirmar el presidente de Estados Unidos.

Mientras, el comisario de Transporte europeo asegura que no hay escasez de queroseno... pero las aerolíneas no han dejado de incrementar sus precios desde el comienzo de la guerra en Irán. Volotea, de hecho, ya ha informado de que habrá recargos en sus vuelos si el precio del combustible sigue subiendo.

En Japón, por ejemplo, se han llegado a duplicar las tarifas para rutas internacionales y se ha acelerado la aplicación de recargos.

Porque desde el comienzo de la guerra, desde ese día 28 de febrero en el que EEUU e Israel decidieron atacar Irán, el queroseno ha duplicado su precio. Si antes de los bombardeos estaba a 84 euros, ahora ya su precio ronda los 168.

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