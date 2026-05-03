García Ortiz reconoce que estaba convencido de su absolución: "No había carga probatoria. Recibir el fallo fue una sorpresa muy dura"

Defiende la publicación de la nota de prensa para frenar el bulo sobre que la Fiscalía propuso un acuerdo al novio de Ayuso, afirmando que un fiscal general del Estado tiene derecho a "dar a conocer la verdad".

Álvaro García Ortiz, ex fiscal general, expresó su convencimiento de que sería absuelto en su caso por revelación de datos reservados, según comentó en una entrevista en "Lo de Évole". Fue acusado por filtrar un correo de la defensa de Alberto González Amador, relacionado con un caso de presuntos delitos fiscales, y por publicar una nota de prensa con el mismo contenido. El Tribunal Supremo lo condenó a dos años de inhabilitación, aunque no había pruebas directas, solo indicios. García Ortiz defendió su derecho a revelar la verdad para contrarrestar un bulo, y recibió el fallo con sorpresa y desilusión.

Álvaro García Ortiz "tenía el convencimiento" de que iba a ser absuelto en su causa por revelación de datos reservados. Así lo ha manifestado en su entrevista en Lo de Évole, donde ha asegurado que "en los hechos, no veía ninguna conducta punible".

El ahora ex fiscal general fue acusado por la filtración de un correo de la defensa de Alberto González Amador, novio de Ayuso, en el que se proponía a la Fiscalía un acuerdo por un caso de presuntos delitos fiscales; además de por la publicación de una nota de prensa en la que aparecía este email previamente filtrado.

El Supremo le condenó a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por revelación de datos reservados en base a una "convergencia de indicios" sobre estos hechos pero en la que, según las dos magistradas que emitieron un voto particular, no había pruebas directas.

García Ortiz ha asegurado que pensaba que sería absuelto porque "estaba convencido de que un fiscal general del Estado tiene derecho a dar a conocer la verdad".

Se refiere con ello a la nota de prensa con el contenido de la filtración que publicó para frenar un bulo lanzado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, en el que decía que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a González Amador (un hecho que ocurrió al revés).

"Yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible, no había ninguna carga probatoria para mí. Lo tenía clarísimo y salí convencido de que iba a ser así. Fue una sorpresa muy dura para mí recibir el fallo", ha asegurado.

El fiscal ha revelado que conoció el fallo en el despacho, al recibir la llamada del abogado del Estado que le defendió.

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