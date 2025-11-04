M.Á.R. reconoce ser el origen del bulo sobre que la Fiscalía ofreció un pacto al novio de Ayuso: "Yo desconocía el email previo"

El jefe de gabinete de Ayuso acusó sin pruebas a la Fiscalía de parar un posible pacto con González Amador por "órdenes de arriba". "¿De dónde se sacó las órdenes de arriba?", le ha preguntado la fiscal, a lo que ha respondido que es "una deducción lógica", admitiendo haber creado el bulo.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha testificado en el Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal General del Estado, admitiendo que originó un bulo sobre un supuesto pacto de la Fiscalía con Alberto González Amador, pareja de Ayuso, relacionado con delitos fiscales. Rodríguez recibió una foto de un email del fiscal Julián Salto a Carlos Neira, abogado de González Amador, que parecía sugerir un acuerdo. Sin embargo, omitió que este correo respondía a una oferta previa de Neira. Rodríguez justificó el bulo como una "deducción lógica", argumentando que un fiscal no actúa sin aprobación superior. Durante el juicio, mostró desprecio hacia la fiscal, afirmando que su predicción sobre la actuación del fiscal se cumplió.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este martes en el Tribunal Supremo en calidad de testigo en el marco de la causa contra el fiscal general del Estado y ha reconocido que originó el bulo que señalaba que la Fiscalía ofreció un pacto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en relación con sus delitos fiscales.

M.Á.R. ha admitido de este modo que recibió por parte de González Amador una foto del email que el fiscal Salto le había enviado a su abogado, Carlos Neira. "Ahí se dice que están dispuestos a llegar a un acuerdo", ha afirmado. "Yo ese email lo guardo, no se lo cuento a nadie y lo utilizaré muchas horas después para desmentir una noticia de laSexta", ha añadido Rodríguez.

En ese mail, el fiscal Julián Salto se mostraba a favorable a buscar un acuerdo con González Amador, lo cual dejaba entrever que ese pacto partía de la Fiscalía. Una información que fue publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024 por 'El Mundo'.

Sin embargo, Rodríguez omitió que ese correo de Salto era una respuesta al email enviado previamente por el abogado de González Amador, Carlos Neira, en el que ofrecía ese pacto y reconocía la comisión de los delitos, tal y como aclaró laSexta a las 22:10, 40 minutos después de la publicación de 'El Mundo'.

Para tratar de negar la información de esta cadena, M.Á.R. reconoce que filtró ese email de Salto a "un grupo de periodistas". "En ese email no se cita un email previo", se excusa. "Yo desconocía el email previo y doy la noticia de que la Fiscalía propone un acuerdo. Y a partir de ahí se desata la locura que nos trae aquí", ha argumentado Rodríguez este martes.

M.Á.R. justifica el bulo lanzado contra el fiscal: "Es una deducción lógica"

Tras la aclaración de laSexta el 13 de marzo de 2024, M.Á.R. aseguró a través de la red social X que la Fiscalía había ofrecido ese pacto, pero que, antes de que González Amador pudiese aceptarlo, lo paró al haber recibido órdenes "de arriba", haciendo referencia al Gobierno y, por consiguiente, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Otra afirmación que ha resultado ser un bulo.

Rodríguez ha justificado este bulo lanzado contra el fiscal general del Estado afirmando que "es una deducción lógica". "Un fiscal no puede tomar decisión sin visto bueno y orden de arriba. Es lógica la deducción", ha apuntado el jefe de Gabinete de Ayuso.

"Un acuerdo solo se puede parar por arriba (...). La deducción es lógica. El acuerdo no se concluyó, ¿quién lo va a parar por abajo?", ha considerado Rodríguez.

M.Á.R. se enfrenta a la fiscal: "Me hace gracia cómo hace las preguntas"

El interrogatorio de la fiscal a Miguel Ángel Rodríguez en la segunda jornada del juicio a García Ortiz ha sido enormemente tenso. M.Á.R. no ha dudado en mostrar su desprecio hacia la fiscal, asegurando que "me hace gracia cómo me hace las preguntas". Una frase que ha provocado la indignación de la representante del ministerio público.

Además de admitir que él se inventó el bulo sobre el acuerdo de la Fiscalía con el novio de Ayuso, se ha regodeado afirmando que su frase de "el fiscal va pa'lante" era un "vaticinio". "Mire dónde estamos", ha comentado.

