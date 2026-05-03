F1 2026, en directo: Carrera del GP de Miami de Fórmula 1

FERRARI, CON OPCIONES Sobre todo en la salida. Los de Maranello siguen saliendo como un disparo. Ayer lo vimos con Leclerc. Hoy, el monegasco saldrá desde el 3º cajón de la parrilla. La distancia a la primera curva es corta, pero puede ser suficiente como para colocarse al frente. El ritmo tampoco parece malo, por lo que todo es posible. En cuanto a Hamilton, el heptacampeón se ha vuelto a sentir algo íncómodo con su coche. Saldrá 6º. Compartir en X

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ASTON MARTIN, SIN VIBRACIONES Así lo confirmó ayer Fernando Alonso. Parece que el trabajo de los japoneses de Honda en este parón les ha bastado para frenar esas vibraciones que tanto atormentaban a los pilotos de Aston Martin. La fiabilidad parece haber mejorado también, aunque el ritmo sigue siendo malo, muy malo. Quizás la lluvia pueda dar alguna oportunidad a Fernando Alonso, aunque muchas cosas tendrían que pasar para que veamos a un Aston Martin llevarse algún punto hoy. Compartir en X

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MCLAREN, DE MÁS A MENOS La escudería de Woking campeona del mundo comenzó el fin de semana de la mejor manera posible. Doblete en la sprint y con un ritmo bastante prometedor. Sin embargo, en la clasificación del sábado las cosas no salieron tan bien. Lando Norris clasificó 4º mientras que Piastri solo pudo ser 7º. Parece que el resto de escudería consiguieron optimizar mejor el coche tras las sesiones sprint, aunque todavía habrá que juzgar el ritmo en carrera. Compartir en X

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¿LLUVIA EN CARRERA? Bastante probable. La F1 ha adelantado el horario de la prueba tres horas para intentar anticiparse a la tormenta eléctrica que puede azotar el circuito. Veremos si acaba siendo sesión en mojado o en seco. Ahora mismo no llueve en Miami, pero hace apenas unas hora jarreaba con fuerza... Compartir en X

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VUELVE MAD MAX El piloto neerlandés ha regresado del parón con las pilas cargadas. Tras un inicio de año dubitativo y con un Red Bull que solo podía competir en la zona media, parece que los de Milton Keynes han conseguido mejorar el monoplaza. Max Verstappen logró ayer la segunda posición en parrilla. Fue el piloto que más cerca estuvo de batir a Antonelli. Además, es la primera vez este año que consigue salir desde primera línea. El ritmo ayer en lasprint no fue de los mejores de arriba, pero veremos si en Red Bull han dado con la tecla con los reglajes en este trazado. Compartir en X

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MERCEDES, ¿EN PELIGRO? La escudería alemana parece haber perdido la renta de ritmo que habóia ganado con el cambio de reglamento. Tras quedarse fuera del podio en la carrera sprint, Antonelli devolvió la calma al box de los de Brackley con una 'pole' estelar. Sin embargo, Russell solo pudo se 5º en la 'qualy'. Las salidas de Antonelli este año no son del todo buenas. Ha perdido 22 posiciones en total en todas las lanzadas de carrera en parado este año. Veremos qué ocurre hoy en esos primeros metro y, sobre todo, veremos cómo de competitivo es el ritmo de Mercedes. Compartir en X

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