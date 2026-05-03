Trump revisará "pronto" el plan de Irán para poner fin a la guerra, pero duda de que sea "aceptable"

Los detalles El presidente estadounidense dice que los iraníes "aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que revisará "pronto" el plan de nueve puntos propuesto por Irán para poner fin a la guerra, aunque se muestra escéptico sobre su viabilidad. Trump duda que el plan sea un "precio" razonable por los 47 años de régimen de los ayatolás. La propuesta iraní, presentada en respuesta a un alto el fuego de dos meses planteado por Estados Unidos, busca resolver el conflicto en 30 días con medidas como garantías de no agresión, retirada de fuerzas estadounidenses, fin del bloqueo naval y levantamiento de sanciones. Irán espera la respuesta oficial de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que estudiará "pronto" el plan de nueve puntos para "poner fin a la guerra" recientemente presentado por Irán, si bien se ha mostrado receloso con la propuesta y ha puesto en duda que sea un "precio" razonable a pagar para compensar los 47 años de vigencia del régimen de los ayatolás.

"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", ha expresado el mandatario norteamericano en una publicación en redes sociales.

Este breve pronunciamiento llega después de que las autoridades iraníes hayan presentado a Estados Unidos una propuesta de nueve puntos para acabar con el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero en un plazo de 30 días, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dice que revisará "pronto" el plan de Irán para poner fin a la guerra, pero duda de que sea "aceptable".

Si bien Estados Unidos había planteado un alto el fuego de dos meses, la respuesta de Teherán pretende resolver el contencioso en un mes con puntos clave como garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según Tasnim.

Por su parte, Irán espera ahora la respuesta oficial de Estados Unidos a esta propuesta, trasladada a través de los países mediadores.

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