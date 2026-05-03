Subidas desproporcionadas de los seguros de salud y denegaciones masivas: la discriminación que sufren las personas con VIH positivo

Los detalles Dani pagaba 30 euros mensuales por su póliza y cuando comunicó que tenía sida, le dijeron que tenía que pagar 130. Por su parte, Marta iba a obtener beneficios en la hipoteca por contratar el seguro de vida con el banco, pero finalmente no fue así.

Dani y Marta han sufrido discriminación en seguros de salud y vida tras revelar que son VIH positivos. Dani vio cuadriplicado el costo de su póliza al comunicar su diagnóstico, a pesar de no tener problemas de salud relacionados con el VIH. Marta, por su parte, perdió beneficios en la hipoteca de su casa al ser cuestionada por datos clínicos irrelevantes. Desde 2018, la ley prohíbe denegar o modificar contratos por VIH sin justificación, pero estas prácticas persisten. Miguel Ángel Ramiro destaca que la mayoría de personas con VIH tienen una carga viral indetectable y no enferman más que otros, lo que evidencia la discriminación injustificada.

A Dani le exigieron pagar de más por su seguro de salud cuando comunicó que era VIH positivo. "Una de las cosas que me decían es que tenía que entender que la prima sube porque tengo SIDA", cuenta el joven, quien señala que le han "cuadriplicado el precio" de la póliza del seguro. "Por mi edad y me salud me salía por menos de 30 y cuando dije que tenía VIH, me dijeron que eran 130 mensuales", indica.

Denegar contrataciones o simplemente modificar los procedimientos habituales está prohibido por ley desde 2018, salvo causas justificadas que, en la mayoría de casos, no existen.

"No he tenido problemas de salud hasta ahora relacionados con VIH, más allá del diagnóstico, así que era una cosa pura y dura de discriminación", denuncia Dani.

Por su parte, Marta iba a obtener beneficios en la hipoteca de su casa por contratar el seguro de vida con el banco. Sin embargo, todo cambió al revelar que vivía con VIH. "Me empezaron a preguntar datos clínicos que no tenían nada que ver", critica, a lo que añade: "Tengo una hija y al ver que estaba sin seguro, he tenido que contratar otro con el que no he tenido problema, pero no me he podido beneficiar del descuento en la hipoteca".

Este trato discriminatorio no contempla ni siquiera su estado de salud, sino solo el hecho de ser VIH positivos, provocando denegaciones masivas y subidas desproporcionadas de las pólizas.

Miguel Ángel Ramiro, director de la Clínica Legal de la Universidad de la UAH, subraya al respecto que "la inmensa mayoría recibe tratamiento, están con una carga viral indetectable y no se ponen enfermas más que el resto de la población". "No dan ninguna razón cuando les deniegan algo, sino que solo dicen que no trabajan con personas con VIH", lamenta.

Se trata de prácticas abusivas que no están en ninguno de los casos justificadas.

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