Ya es historia del tenis: el dato que encumbra a Sinner en Madrid superando a Nadal, Federer, Djokovic y Alcaraz
El italiano conquista su quinto Masters 1.000 de manera consecutiva marcando un hito jamás conseguido hasta la fecha. Jannik hizo historia en Madrid pasando por encima de Zverev otra vez (6-1 y 6-2).
Jannik Sinner es un auténtico fenómeno. No se cansa de ganar y, lo más admirable, no concibe el fallo. Carlitos Alcaraz causó baja en Madrid y Jannik asumió rápido todo el favoritismo. Dio la sensación de que el de San Cándido no sintió un ápice de presión.
Todo en un torneo que será recordado como histórico porque el italiano es ya el único tenista que ha conseguido ganar cinco Masters 1.000 de manera consecutiva. Nadie más lo ha conseguido. Ni Novak Djokovic, ni Rafa Nadal, ni Roger Federer, ni Carlos Alcaraz.
Sinner es único en esto. No ha dado ningún tipo de posibilidad a un Zverev que tiene que estar harto de verse las caras con el número uno del mundo. De los últimos cuatro partidos disputados entre ambos, cuatro victorias de Jannik, ocho sets a favor y ninguno en contra. Increíble.
La final en el Mutua Madrid Open tuvo muy poca miga. Sinner venció por 6-2 y 6-1 mostrando una superioridad en pista absolutamente aplastante ante, no hay que olvidar, el número tres del mundo.
Tras levantar un nuevo trofeo, Jannik certifica cinco victorias consecutivas en cinco Masters 1.000 y lo hace también ganando los primeros cuatro de este año. Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid han presenciado el dominio incontestable de un jugador que es, sin duda, historia del tenis.