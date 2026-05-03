García Ortiz compara lo que le ha ocurrido con la "muerte civil" que había en Roma: "Afronto la sentencia y las consecuencias"

El ex fiscal general del Estado se ha sincerado en Lo de Évole sobre cómo vive su condena, destacando que intenta aceptarla. "Ahora hay que seguir viviendo, que es lo que estoy intentando hacer", ha reconocido.

Jordi Évole comparte con Álvaro García Ortizuna reflexión que hizo después de ver todo lo que le ocurrió. "La imaginación se te va y piensas que podría haber un atentado", ha reconocido, dejando claro que no se refería a él concretamente, sino a otras personalidades. "Luego pensé que a usted ya lo habían matado, no hace falta que le disparen", le ha confesado.

El ex fiscal general del Estado le ha recordado que en Roma había una cosa que era la "muerte civil". "Creo que algo parecido a eso puede haberme pasado", ha señalado.

Pese a todo, ha indicado que él afronta el proceso, la sentencia y las consecuencias. "Es lo que ha ocurrido y se acepta", ha explicado, añadiendo que ahora lo que está intentando hacer es "seguir viviendo".

En diciembre de 2025 el Tribunal Supremo condenó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a pagar 17.000 euros entre multa e indemnización por un delito de revelación de secretos.

La condena forzó su salida de la institución y puso fin a uno de los procesos más excepcionales en la historia de la democracia española. Nunca antes se había juzgado a un fiscal general del Estado.

Una situación que ha confesado que sus hijos no han llevado bien, y es que para ellos no fue fácil leer ciertos titulares hablando sobre su padre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.