El PSOE tilda de "inhumana" la prioridad nacional de PP y Vox: "Está basada en el odio, en la exclusión y puede dañar la convivencia"

El PP compra la "prioridad nacional" de Vox ante su electorado más radical frente a un moderado Moreno

Los detalles En un comunicado, la formación socialista ha asegurado que "frente a una España que quiere dividir entre ciudadanos de primera y de segunda" ellos apuestan por un país "que avance unido".

El acuerdo entre Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón, que introduce la "prioridad nacional", ha generado controversia política. Mientras Vox defiende abiertamente el concepto, el PP se muestra más reservado. En respuesta, el PSOE ha anunciado una serie de iniciativas en diversas instituciones para defender la igualdad ciudadana, alegando que la medida es inhumana e ilegal. Según el PSOE, esta política divide a la sociedad y contraviene el artículo 14 de la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Además, afirman que fomenta la discriminación y el desmantelamiento de servicios públicos, y prometen movilizarse para evitar una fractura social y territorial como la del gobierno de Rajoy.

La prioridad nacional que Partido Popular y Vox han pactado como parte del acuerdo para conformar gobiernos en Extremadura y Aragón ha generado un enorme revuelo político con unos 'populares' que no acaban de afirmar públicamente el concepto como sí lo la formación de Santiago Abascal.

A raíz de ello, el PSOE ha emitido un comunicado en el que ha anunciado que va a presentar "una iniciativa en forma de moción o proposición de ley en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, en las Cortes Generales, en la Federación Española de Municipios y Provincias y en el Parlamento Europeo para defender el principio de igualdad ciudadana que pretenden romper PP y Vox con el concepto de prioridad nacional".

"Desde el Partido Socialista queremos alertar de que el pacto que los de Feijóo han firmado en Extremadura y Aragón con la ultraderecha es inhumano e ilegal. Inhumano porque pretende fracturar a la sociedad, dividiéndola entre ciudadanos de primera y de segunda categoría. Porque establece como requisito para acceder a los servicios públicos el lugar de origen y no la necesidad o el derecho a ellos. Porque está basada en el odio y la exclusión y puede dañar la convivencia", han afirmado.

Según defiende, la medida también es ilegal porque "viola el principio de igualdad entre todos los ciudadanos que establece el artículo 14 de nuestra Constitución": "Contradice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y porque, cada vez que se ha querido imponer una medida similar, la Justicia la ha paralizado".

Por ello, desde el PSOE han aseverado que "frente a una España que quiere dividir entre ciudadanos de primera y de segunda" ellos apuestan por una España "que avance unida": "Nuestras prioridades nacionales son las prioridades reales que tiene la ciudadanía: la paz frente a la guerra, el trabajo frente al paro, la sanidad pública universal, la educación como palanca de igualdad, la dependencia, la revalorización de las pensiones o la vivienda digna".

"La prioridad nacional de PP y Vox supone también el desmantelamiento de los servicios públicos y la desinstitucionalización en la que tan bien se mueven los partidos radicales. Esta discriminación nos apela y afecta a todos. Tras la exclusión de la población migrante vendrá la exclusión de otros grupos poblacionales, las mujeres, las personas LGTBI o aquellos que menos tienen, los hablantes de lenguas cooficiales o, sencillamente, todo aquel que no piense como la derecha".

Además, han aseverado que se van a movilizar "desde las instituciones" para no volver "a la fractura social y territorial del Gobierno de Rajoy".

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