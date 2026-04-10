La Fiscalía recurre ante el Constitucional la condena del Supremo contra García Ortiz

Los detalles Desde el Ministerio Público justifican la presentación del recurso al ser "una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, dada su indudable proyección sobre el ejercicio de la libertad de información".

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la condena del Tribunal Supremo al ex fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, que incluye inhabilitación y multa. Argumenta que el caso tiene relevancia social y afecta la libertad de información. Señala cinco vulneraciones a los derechos de García Ortiz, como la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con garantías. Sostiene que no se dio credibilidad a los periodistas en el juicio y cuestiona la legalidad penal de la publicación de una nota de prensa. La Fiscalía también impugna un auto que desestimó la nulidad de las actuaciones.

La Fiscalía ha presentado su recurso ante el Tribunal Constitucional en su intento de intentar anular la condena del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos a inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado durante dos años y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros.

En los argumentos del escrito al que ha tenido acceso laSexta justifican la presentación del recurso al ser "una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social, dada su indudable proyección sobre el ejercicio de la libertad de información".

El Ministerio Fiscal argumenta su solicitud de amparo en cinco puntos, cinco vulneraciones que considera que el Supremo ha llevado a cabo contra García Ortiz, como son su derecho a la presunción de inocencia; a un proceso con todas las garantías en relación con los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de datos; a conocer la acusación y defenderse de ella; y a la legalidad penal asociada a la consideración de la publicación de la nota de prensa como delito.

La Fiscalía considera que se ha vulnerado el derecho de García Ortiz a la presunción de inocencia por no dar credibilidad a los periodistas que declararon en el juicio.

En el escrito, la Fiscalía recuerda que el procedimiento contra el ex fiscal general del Estado se abrió mediante un auto de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo que estableció, en relación con la nota de prensa de 14 de marzo de 2024, que "aparentemente no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos". "Circunscribió, en consecuencia, el objeto del proceso abierto contra el fiscal general a la determinación de la posible autoría de la filtración producida "horas antes de dar publicidad a la nota informativa", añaden.

El Ministerio Fiscal recurre también el auto del 26/02/2026 que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la Fiscalía frente a dicha sentencia.

Como ya avanzó la actual fiscal general, Teresa Peramato, finalmente el Ministerio Público ha acudido al TC y ha pedido anular la sentencia en la que el Tribunal Supremo consideró, por una mayoría de cinco frente a dos magistrados, que García Ortiz incurrió en dicho delito al revelar información de la causa contra González Amador por fraude a Hacienda

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