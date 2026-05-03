García Ortiz pregunta quién gana con su condena: "Espero que no sea un interés particular"

El ex fiscal general confía en que con su condena por revelación de datos reservados "no gane un interés particular", pero si algo tiene claro es que han perdido la justicia española, la Fiscalía, el Supremo.

Álvaro García Ortiz, ex fiscal general, criticó en "Lo de Évole" la "intoxicación" realizada por la Presidencia de la Comunidad de Madrid contra la Fiscalía durante el proceso en su contra. Aunque evitó comentar sobre la "cuestión política", condenó los "actos concretos de naturaleza institucional" que cuestionaron la profesionalidad de la Fiscalía. García Ortiz afirmó que la justicia actuará en el caso de Hacienda contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y resaltó la importancia de respetar la presunción de inocencia. Reflexionó sobre el impacto del caso, sugiriendo que todos han perdido y que espera que no prevalezcan intereses particulares.

Álvaro García Ortiz ha cargado en Lo de Évole contra la "intoxicación" que se ha hecho por parte de la Presidencia de la Comunidad de Madrid contra la Fiscalía durante el procedimiento contra él. El ex fiscal general ha rechazado valorar la "cuestión política", pero ha juzgado los "actos concretos de naturaleza institucional contra la Fiscalía".

"Ha habido una intoxicación por parte de un órgano importante como es la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a través de su jefe de Gabinete —Miguel Ángel Rodríguez— y la presidenta —Isabel Díaz Ayuso—, que cuestionaba a la Fiscalía, su profesionalidad y la de sus componentes", ha sostenido García Ortiz.

Además, ha asegurado que "la justicia va a hacer su trabajo en los delitos que se persiguen en el caso de Hacienda" contra la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y que fue detonante de las filtraciones y acusaciones posteriores que derivaron en la causa contra el entonces fiscal general.

"Se decidirá si hay una culpabilidad o una inocencia, más allá de un reconocimiento de hechos que se ha hecho a lo largo del proceso, porque no hemos vulnerado la presunción de inocencia de nadie", ha declarado García Ortiz, en referencia al reconocimiento de los delitos que hizo González Amador a través de su defensa para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

"Si González Amador es inocente, será declarado inocente; y si es culpable, será declarado culpable por un tribunal", ha subrayado García Ortiz.

El ex fiscal general ha aprovechado para analizar el impacto de su causa y ha preguntado "quién ha ganado con este procedimiento". "¿La justicia española, la Fiscalía, el Supremo en una sentencia controvertida? Creo que no, creo que hemos perdido todos y espero que un interés particular no gane. Es lo que espero", ha planteado como reflexión final.

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