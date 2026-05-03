García Ortiz reconoce que se "enfadó" al escuchar la declaración de M.Á.R en el juicio: "Estaba calumniando"

Miguel Ángel Rodríguez admitió que lo que había transmitido a los periodistas sobre la Fiscalía no era información. "Llevo muchos años en este ámbito, puedo intuir qué está pasando en el mundo político", declaró, indicando que trasladó "una suposición".

Jordi Évole ha hecho un repaso del caso que llevó al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a ser condenado por un delito de revelación de secretos.

El presentador ha recordado junto al ex fiscal general que el 13 de marzo de 2024 Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, envió a una serie de periodistas un mensaje diciendo que el fiscal "había ofrecido negociar" al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, y luego "la Fiscalía se lo había prohibido".

"Lo importante es lo que dice después, que es que el pacto se retira por órdenes de arriba", ha destacado García Ortiz, dejando claro que en este mensaje dice "tres falsedades".

"Ni la Fiscalía ofrece un pacto, ni nadie lo retira, ni mucho menos se retira por órdenes de arriba", ha asegurado en su primera entrevista tras ser condenado.

En el juicio, Miguel Ángel Rodríguez admitió que lo que decía no era información. "Llevo muchos años en este ámbito, puedo intuir qué está pasando en el mundo político", declaró, indicando que esa afirmación es "una suposición".

Álvaro García Ortiz ha reconocido que cuando esuchó eso se "enfadó" mucho porque le pareció "inaceptable" que el jefe de gabinete de una institución tan respetable como la Presidencia de la Comunidad de Madrid hiciese esto. "Es un hecho notablemente grave", ha recalcado, indicando que lo que estaba haciendo era "calumniar a la Fiscalía".

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