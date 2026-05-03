Coches de civiles, un autobús escolar o ambulancias: Rusia se ensaña con Ucrania y deja tres muertos y varios heridos

¿Qué ha pasado? Los rusos han bombardeado en las últimas horas un autobús que llevaba a 40 niños de vacaciones y a sus cuidadores, que se salvaron por muy poco del impacto de un dron.

Rusia llevó a cabo ataques en Jersón, Ucrania, con drones, resultando en la muerte de un hombre de 60 años y heridas a cinco personas, incluyendo un niño y una mujer embarazada. Los ataques dañaron un coche civil y una ambulancia, aunque el personal médico no resultó herido. La Fiscalía de Jersón ha iniciado una investigación por crímenes de guerra. Además, un autobús con 40 niños y sus cuidadores fue atacado, aunque no hubo heridos. Durante la noche, drones rusos atacaron Odesa, dejando dos muertos y cinco heridos graves. Estos ataques parecen estar dirigidos a infraestructuras civiles, mientras Ucrania afirma que Rusia está perdiendo terreno en el conflicto.

Rusia atacó este domingo con un dron un coche civil en la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, causando la muerte de una persona, y bombardeó poco después una ambulancia, según la Fiscalía de la región homónima. Además, los rusos bombardearon este sábado un autobús que llevaba a 40 niños de vacaciones y a sus cuidadores, que se salvaron por muy poco del impacto de un dron.

Según dijo esta fuente en un mensaje en su cuenta de Telegram, como consecuencia de las heridas sufridas en el ataque contra el automóvil, un hombre de 60 años murió en el lugar, mientras que otras cinco personas resultaron heridas de diversa gravedad.

"Todos se habían ido al baño de la gasolinera; nosotros también estábamos allí", cuentan testigos. Aún así seis personas fueron heridas, entre ellos un niño y una mujer embarazada.

El vehículo transportaba a empleados de una empresa local. Poco después, se produjo un segundo ataque en el que una ambulancia resultó dañada, según la Fiscalía. El personal médico no resultó herido.

La Fiscalía de Jersón ha iniciado una investigación preliminar por la comisión de crímenes de guerra. Y no son las únicas víctimas civiles de los ataques rusos, durante la noche de este sábado sus drones golpearon también la ciudad portuaria de Odesa. Dos personas han muerto y hay cinco heridos en estado grave.

Los bomberos han trabajado a contrarreloj para sofocar las llamas. Desde hace semanas, parece que Vladímir Putin está apostando por atacar ambulancias, autobuses e infraestructuras civiles.

De hecho, en Kyiv aseguran que el Kremlin atemoriza a la población civil porque está perdiendo terreno en el campo de batalla. Asimismo, por su parte, Volodímir Zelenski ha vuelto a presumir en sus redes sociales de otro logro: un ataque con drones marinos contra petroleros de la "flota fantasma" rusa.

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