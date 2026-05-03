García Ortiz reconoce que "no le ha gustado" tener que dar dinero al novio de Ayuso: "Lo vivo como una paradoja"

El ex fiscal general del Estado ha asegurado que tanto la multa como la responsabilidad civil a la que fue condenado "ya está satisfecha", desvelando que sus compañeros fiscales han hecho "una aportación simbólica".

Álvaro García Ortiz fue condenado, además de a dos años de inhabilitación, a pagar 17.000 euros entre multa e indemnización al denunciante, la pareja de Isabel García Ayuso, Alberto González Amador.

El ex fiscal general del Estado ha desvelado que tanto la multa como la responsabilidad civil ya está "satisfecha", confesando qué pensó él tras escuchar esta condena.

"Lo veo como una paradoja de que quien se dedica a perseguir delitos acabe pagando una cantidad de dinero a una persona que está incurso en un procedimiento para averiguar si ha cometido un delito", ha confesado.

De esta forma, ha admitido que a él "no le ha gustado" tener que realizar ese pago al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Un pago para el que ha reconocido que ha contado con la aportación simbólica de sus compañeros fiscales.

"Han hecho una aportación para que el patrimonio personal de un cargo representativo no fuera el que afrontase la responsabilidad profesional", ha indicado, señalando que con este gesto hacen ver que la responsabilidad profesional la afronta "todo el grupo de fiscales".

"Tiene un altísimo contenido simbólico lo que han hecho", ha asegurado.

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