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Un proceso de alcance político

García Ortiz comenta el impacto que su caso pudo tener en el Gobierno: "Si hubiera dimitido al ser imputado, hubieran exigido al presidente su dimisión"

Considera que el proceso judicial estuvo "focalizado en unos hechos que poco o nada tienen que ver con el presidente del Gobierno" y que se demostró que no se envió ningún correo desde la Fiscalía a Moncloa.

García Ortiz comenta el impacto que su caso pudo tener en el Gobierno: "Si hubiera dimitido al ser imputado, hubieran exigido al presidente su dimisión"
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La imputación del ahora ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando aún estaba en el cargo, fue utilizada como arma política contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que siempre defendió públicamente su inocencia.

En este sentido, García Ortiz considera que podría haber hecho más daño al Ejecutivo que él hubiese dimitido al conocerse su imputación, en lugar de cuando fue condenado, como finalmente hizo.

"Creo que políticamente, no jurídicamente, la dimisión en su momento (en el momento del procesamiento) del fiscal general del Estado hubiera originado un problema político al presidente del Gobierno, hasta ahí llego. Es una lectura política de unos hechos judiciales, no los hechos judiciales en sí", esgrime.

En su entrevista en Lo de Évole, insiste en que "si yo hubiera dimitido en su momento, le hubieran exigido al presidente del Gobierno su dimisión inmediatamente".

Un proceso desvinculado de Moncloa

Aunque al conocerse la condena presentó su renuncia automática, explica que "las coordenadas son distintas porque yo ya he sido el sujeto del proceso y se ha focalizado en unos hechos que poco o nada tienen que ver con el presidente del Gobierno".

"Todas esas insidias sobre que habíamos mandado desde la Fiscalía a Moncloa un determinado correo estaban fuera del proceso. Ni está en la sentencia, ni está en el proceso, ni ha podido ocurrir nunca esa parte política de la que a mí me acusaban y que el juez de Instrucción puso en su auto. El proceso se centró en si yo había filtrado o había hecho la nota", incide.

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