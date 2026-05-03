Ábalos encara su declaración por el caso Koldo con el objetivo de desmentir las acusaciones tras negar la mayor desde 2024: "Si algo no he hecho es lucrarme"

El contexto Tanto el empresario como los investigadores de la UCO han situado al exministro con un papel "fundamental" en la presunta banda organizada adjudicando contratos públicos a cambio de mordidas. Ábalos, preso desde noviembre, siempre ha negado su participación en los hechos.

El juicio por el caso mascarillas llega a su fase final con la esperada declaración de José Luis Ábalos. El exministro, señalado por Víctor de Aldama y la UCO, deberá aclarar su papel en la adjudicación de contratos millonarios de mascarillas y su presunta implicación en otros asuntos financieros, como el pago de un piso para su expareja. Aldama lo acusó de recibir "mordidas" y lo vinculó con una supuesta banda organizada, colocando a Pedro Sánchez en el "escalafón uno". Koldo García, exasesor de Ábalos, negó estas acusaciones y defendió la legalidad de sus acciones, admitiendo recibir dinero en efectivo del PSOE como reembolso de gastos.

El juicio por el caso mascarillas encara su sesión final este lunes. Y, quizás, con la comparecencia más importante: la de José Luis Ábalos. Tras las larguísimas comparecencias que han obligado al Tribunal Supremo a modificar un calendario inicial que fijaba la declaración del exministro para el pasado miércoles, será este lunes cuando finalmente se escuchará por primera vez desde que entró a la cárcel la versión del ministro sobre las supuestas mordidas que cobró de Víctor de Aldama a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Todo ello después de años de negar la mayor y proclamarse inocente en platós, ruedas de prensa y medios.

"Me he quedado estupefacto", decía Ábalos a la prensa en febrero de 2024, cuando el agua empezaba a sonar señalando directamente a Koldo. De ahí le periplo de declaraciones fue a mayores. "Si algo no he hecho es lucrarme", insistía poco antes de ser expulsado del PSOE. "No puedo acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Me enfrento a todo el poder político y lo tengo que hacer solo", decía en rueda de prensa. Pero de poco sirvió.

Ábalos entraba en la cárcel en noviembre de 2025 y este lunes hablará después de que tanto Víctor de Aldama como los investigadores de la UCO le señalaran por su papel "fundamental" en la presunta banda organizada, aunque en el caso de los agentes enfatizaron que "el que paga manda" y ese era el comisionista.

Por ello, tendrá que explicar si intervino en el proceso de adjudicación a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, de contratos millonarios de mascarillas de dos entes dependientes del Ministerio de Transportes, y especialmente si tuvo algo que ver con la orden de doblar en 38 minutos el material sanitario que adquirió Puertos del Estado.

Además, también tendrá que aclarar su presunta influencia en las contrataciones de Jéssica Rodríguez y de Claudia Montes en empresas públicas, así como sobre el pago del piso en el que vivía su expareja en Plaza de España (Madrid) o el alquiler de un chalet en Cádiz.

Las acusaciones de Aldama

Su comparecencia llega después de la que realizó el pasado miércoles Víctor de Aldama, quien lanzó varias acusaciones contra el exministro. Por ejemplo, que pagó "señoritas" a Ábalos. Según su declaración, en un viaje a México, el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, le dijo que "hay que organizar algo al jefe para que se relaje". Según el empresario, esa fue "la primera vez que Koldo le pide señoritas para el señor Ábalos". "Las pago yo. Primera y única vez que yo pago señoritas a Ábalos", señaló.

El empresario relató ante el tribunal que en agosto de 2018 conoció a José Luis Ábalos y que habla con el senador mexicano Pedro Haces, con quien "alardea" de su relación con el ministro. "Alardeo más de la cuenta y le cuento que tengo una relación de toda la vida cuando tenía una relación de diez días. A Alejandro Murat le digo lo mismo", ha asegurado Aldama.

Además, el "nexo corruptor" de la trama también aseveró que que él llevaba personalmente al Ministerio de Transportes y a la casa del exministro José Luis Ábalos dinero en efectivo de "mordidas" de constructoras. El empresario declaró que desde 2019 a 2022 entregó a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses.

Según contó, Koldo García le dijo que los gastos que tenía el "jefe" (Ábalos) eran destinados para "su exmujer, los niños, el colegio, lo mío...". Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según afirma Aldama, que ha añadido que llegó a llevar entre 250.000 y 350.000 euros en una mochila al Ministerio de Transportes. "Lo otro (además de esos 10.000 euros) era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no", añadiendo que ellos siempre le decían que era "parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE".

El comisionista también admitió otras "mordidas" que pagó al exministro, como el alquiler del piso de su expareja Jésica Rodríguez, y ha subrayado las dificultades que tenía para disponer de dinero en efectivo todos los meses para abonar las comisiones.

Señalando a Sánchez

José Luis Ábalos también tendrá que responder a las acusaciones vertidas por Aldama contra el presidente del Gobierno, a quien acusó sin pruebas de estar en el "escalafón uno" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer. En su declaración, Aldama dio una especial importancia a Koldo García al explicar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo le dijo que como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó en el Ministerio de Transportes "a instancias de Santos Cerdán".

"Se ha hablado mucho de jerarquías, que yo no voy a hablar de jerarquías, pero hay una cosa clara que viene del principio que a mí me gustaría dejar clara. Si hay una jerarquía en este caso y que yo estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor Ábalos es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro, porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía, y como él mismo me transmitió el día del teatro (de La Latina)", declaraba Aldama este pasado miércoles.

Ahora bien, Koldo García negó tal relación con Pedro Sánchez: "Después de que fue presidente del Gobierno, yo creo que el sentido común tiene que resolver esto. Yo no hablaba con el presidente del Gobierno".

El apoyo de Koldo

Después de la declaración de Víctor de Aldama llegaba la del exasesor del ministro, Koldo García, quien exculpó a Ábalos en la mayoría de situaciones por las que se le preguntó. De hecho, Koldo aseguró que Jésica Rodríguez chantajeaba a Ábalos con contar su relación extramatrimonial: "Ábalos tenía problemas que no se merece. Esta señorita presionó bastante para darle solución a los problemas porque, si no, la opinión pública tendría conocimiento de cosas; no ilegales, sino personales".

Así, defendió que las acusaciones hay que respaldarlas "con pruebas" y ha asegurado que conoció a Jésica Rodríguez "a través de Aldama". "Yo no he dudado en llamar a quien hiciera falta para resolver un problema. Yo llamo. Otra cosa es que me lo resuelvan o no. Todo el mundo que venía a verme, veía a todo el mundo", ha comentado. En su momento, Koldo dijo a laSexta que la conoció en un acto público.

De esta manera, el exasesor de Ábalos argumentó que no dijo que Jésica "no fuera a trabajar" a Ineco. "Le dijimos que íbamos a ayudarle a hacer los partes. Mi hermano ayudó a mucha gente de Ineco a hacerlos. Lo que hacia mi hermano no era rellenar partes de jornadas no realizadas. Él ayudaba a cómo hacer el proceso", contó.

La intermediación de Koldo

Durante su declaración, el exasesor de José Luis Ábalos ha defendido que él no decía "nada" sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, aunque sí ha reconocido que "todos los ministerios" le llamaban para ver "dónde se podía sacar material sanitario".

"Yo lo que hice es hacer todo por buscar material. No recuerdo por qué se produjo ese cambio. Si hubiese conseguido 20 millones hubiera dicho que las traigan. Todos los ministerios me estaban llamando para ver dónde se podía sacar material sanitario", aseguró Koldo García, quien insistió en que "lo único que le preocupaba al ministro (Ábalos) era conseguir mascarillas".

"Yo no decido nada. Tenía ofertas encima de la mesa y pasaba todas esas propuestas a los técnicos, a los responsables de allí, porque yo no tengo esa capacidad de poder saber cuál es lo mejor", detalló. Koldo también subrayó que "no se pagaba un duro si no se recibía el material" y que "medio mundo sabía", incluida Soluciones de Gestión, que "los gobiernos, las comunidades autónomas y los ministerios estaban buscando material sanitario".

"Había que traer material sanitario y es lo que hicimos todos, incluido el señor Aldama", afirmó negando que tuviera intervención en la orden de duplicar, de cuatro a ocho millones de unidades, la compra de mascarillas por Puertos del Estado. "Él (Ábalos) me dijo a mí: 'Vuélcate en la llegada de material sanitario, que llegue el material", concluyó.

El reconocimiento de las "chistorras"

En uno de los múltiples temas abordados, Koldo admitió que se refería a los billetes de 500 euros como "chistorras" y que recibió "algunos" por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, aunque lo consideró "totalmente legal".

Koldo también aseguró que hay "ingresos acreditados" procedentes de dinero en metálico del PSOE con billetes "de todo" tipo y durante tres años. La defensa del exasesor ministerial le preguntó si recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos anticipados, a lo que Koldo respondió que "algunos sí", pero "no todos", y que se refería a ellos como "chistorras" en algún mensaje intervenido.

En esta línea, reconoció que llegó a tener hasta 12.000 euros en efectivoen su casa procedentes de los anticipos del PSOE para sufragar dietas y otros gastos de campaña: "En una campaña se hacían kilómetros por todos los lados, había que pagar las dietas, la furgoneta de alquiler".

Lo que sí ha negado es que se refiriera a los billetes de 200 como "soles" y a los de 100 como "lechugas", como decía la UCO en sus informes: "No sé lo que significan. A no ser que soles sea la moneda de Perú y lechugas signifique lechugas". En este sentido, agregó que "sé que hay WhatsApps, pero la verdad es que hay mucha gente que me pide chistorras, pero chistorras de verdad".

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