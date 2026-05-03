"La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos": EEUU alimenta una posible brecha en la OTAN

Los detalles La organización ha comenzado en Polonia maniobras militares en respuesta a las últimas advertencias de Donald Trump, por lo que su primer ministro Donald Tusk, ha lanzado un claro mensaje: "Todos debemos hacer lo necesario para revertir esta tendencia desastrosa".

En medio de tensiones en Oriente Medio y amenazas de Donald Trump, la OTAN inició maniobras militares en Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó sobre la desintegración de la alianza transatlántica y destacó la necesidad de revertir esta tendencia. Tras el anuncio de la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, EE.UU. planea reubicar tropas en Polonia para optimizar operaciones militares y mejorar el apoyo a Ucrania. La base de Jasionka se ha convertido en un centro logístico clave. Trump, crítico de la OTAN, ha amenazado a España y considera retrasar envíos de armas a Europa.

En pleno conflicto bélico y político tras las recientes tensiones en Oriente Medio, además de las repetidas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, la OTAN ha comenzado en Polonia maniobras militares dejando ver una posible brecha en la organización. Y desde allí, su primer ministro, Donald Tusk, avisa: "La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la continua desintegración de nuestra alianza".

"Todos debemos hacer lo necesario para revertir esta tendencia desastrosa", escribió en su cuenta de la red social X. Tusk hizo estas declaraciones después de que EEUU anunciara la retirada de unos 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania en los próximos seis a doce meses.

En Polonia, Washington anunció recientemente planes para la reubicación de las tropas estadounidenses que se dedican a transportar ayuda militar a Ucrania desde la base polaca de Jasionka (este) a otros lugares dentro del país.

El mando estadounidense para las tropas desplegadas en Europa y África, el USAREUR-AF, explicó en un comunicado en abril que "esta reubicación planificada es parte de una estrategia más amplia para optimizar las operaciones militares estadounidenses, mejorar el apoyo a los aliados y socios y, al mismo tiempo, aumentar la eficiencia".

La base aérea de Jasionka, cerca de Rzeszów, a unos 50 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana, se ha convertido, desde que comenzó la guerra de Ucrania, en el centro neurálgico de la recepción y expedición de material militar aliado hacia Ucrania.

Se estima que actualmente el 95% del transporte de ayuda, tanto humanitaria como militar, pasa por Polonia, y gran parte de esa ayuda tiene a Jasionka y a la cercana ciudad de Rzeszów como principal centro logístico.

Asimismo, España también ha recibido advertencias del mandatario republicano. Entre otras, Trump amenazó a España por no aumentar gasto en defensa, motivo por el que creía que era necesario que este país fuera expulsado de la OTAN.

Sin embargo, parece ser él quien quiere salir de la Organización: "La OTAN nunca me ha convencido. Siempre supe que era un tigre de papel". Así, algunas de sus decisiones podrían estar provocando un principio del fin de la organización.

Una de las más sonadas fue la de Groenlandia, lugar gobernado por Dinamarca que está dentro de la OTAN. Trump quería anexionarse el territorio antes de la respuesta de otros países. Ambiciones frustradas que ni si quiera el Secretario General de la OTAN y sus palabras han calmado a Trump. Ahora, esa "razón" le podría llevar, según el Financial Times, a retrasar envíos de armas a Europa, lo que podría afectar a Ucrania.

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