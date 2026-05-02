Feijóo, de perfil ante la política del insulto: se desmarca del "chulopu***" de Abascal a Sánchez, pero acusa al Gobierno de buscar "tensión"

Los detalles El líder de la oposición ha subrayado que "las expresiones de un político las debe de expresar el propio autor" y ha lamentado el clima de tensión, mencionando como ejemplo los ataques que recibe personalmente por parte de miembros del Gobierno, como el ministro Óscar Puente.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha distanciado de los insultos de Santiago Abascal, de Vox, hacia el presidente Pedro Sánchez, afirmando que no comparte esos calificativos pese a las provocaciones del entorno del Ejecutivo. Feijóo lamenta el clima de tensión y menciona los ataques que recibe de miembros del Gobierno, como Óscar Puente. Abascal, en un acto en Jaén, llamó a Sánchez "chuloputas", criticando que el Gobierno no tolere críticas. Sánchez respondió desde Málaga, destacando la falta de creatividad en las críticas de Abascal. Más Madrid culpa a Isabel Díaz Ayuso por iniciar este modelo de insultos.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha desmarcado este sábado de los insultos proferidos por el líder de Vox, Santiago Abascal, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que no comparte "ese tipo de calificativos", a pesar de las "provocaciones" y "descalificaciones" que, a su juicio, emanan constantemente del entorno del Ejecutivo central.

Antes de participar en los actos institucionales del Dos de Mayo en la Comunidad de Madrid, Feijóo ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre las recientes declaraciones de Abascal sobre Sánchez al que calificó como "chulo de putas".

El líder de la oposición ha subrayado que "las expresiones de un político las debe de expresar el propio autor" y ha lamentado el clima de tensión, mencionando como ejemplo los ataques que recibe personalmente por parte de miembros del Gobierno, como el ministro Óscar Puente.

"Es constante y continuo las acusaciones, las descalificaciones del entorno del presidente del Gobierno hacia los políticos de la oposición", ha indicado, afirmando que "ese tipo de tensión" le interesa al Gobierno pero a él no.

A raíz de los cánticos que le suelen acompañar en sus mítines, por supuesto insultando al presidente con un "hijo de puta", Abascal llamó al jefe del Ejecutivo "chuloputas" en el acto público de inicio de campaña de las elecciones andaluzas en Jaén. Entre los gritos de los asistentes, el líder de Vox recordó que "madre tenemos todos".

"El puto amo actúa como un chulo de putas", aseveró Abascal, en referencia a que el ministro de Transportes, Óscar Puente, le llama 'el puto amo'. "Estos tienen la boca caliente, pero luego quieren que los demás nos contengamos y que hablemos bajito", criticó. "Da igual dónde vayamos, dónde se diga, dónde preguntemos", porque "si hoy los españoles y los trabajadores tienen un problema es Pedro Sánchez", agregó.

Por su parte, el mandatario socialista intervino en el primer acto de campaña oficial por las elecciones en Andalucía desde Málaga y aprovechó para responder al insulto del líder de Vox: "Abascal ha vuelto a insultarme, siempre la tiene conmigo y con Marlaska, siempre nos insulta", señaló después de que hace una semana llamara "mierda" a Sánchez y "rata" a Fernando Grande-Marlaska.

"Tiene asesores que cobran 30.000 euros al mes, que digo yo, si el asesor cobra 30.000 euros al mes, ¿cuánto cobrará el asesorado? Si tienes a alguien que cobra eso, se espera algo más elaborado, ¿no? Es que no dan palo al agua. No saben ni criticar", agregó el presidente del Gobierno.

Mientras, desde Más Madrid le echan la culpa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien "inició este modelollamando 'hijo de puta' a Sánchez" con su polémico "hijo de fruta".

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