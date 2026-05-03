Una corte israelí prorroga dos días la detención del español detenido en la Flotilla

Los detalles El Tribunal de Magistrados de Ashkelon ha aprobado extender 48 horas más la detención tanto del activista palestino-español Saif Abukeshek como de su compañero brasileño Thiago Ávila.

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon en Israel ha extendido dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y su compañero brasileño Thiago Ávila, según Adalah, el centro legal que los representa. El fiscal israelí había solicitado una prórroga de cuatro días, acusando a los activistas de colaborar con el enemigo y pertenecer a una organización terrorista. Adalah denunció estas acusaciones como represalias contra activistas humanitarios y destacó irregularidades en el proceso. Además, se reportaron malos tratos hacia los detenidos, como golpes y condiciones de estrés. Abukeshek, en estado de shock, inició una huelga de hambre tras su arresto en aguas internacionales.

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, ha prorrogado dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, según ha adelantado la Agencia Efe citando a Adalah, el centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

Durante la audiencia celebrada este domingo, el fiscal del Estado israelí ha solicitado una prórroga de cuatro días de la detención de los activistas, presentando una lista de presuntos delitos de ambos entre los que se encuentran "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista".

"El uso por parte del Estado (israelí) de estas graves acusaciones relacionadas con la seguridad constituye una medida de represalia contra líderes activistas humanitarios", ha afirmado Adalah al respecto en un comunicado.

Las abogadas del grupo, Hadeel Abu Salih y Lubna Tuma, argumentaron también ante el tribunal que "todo el proceso está plagado de irregularidades". Además, el mencionado centro legal impugnó la decisión, afirmando que "no existe fundamento para la aplicación de estos delitos a ciudadanos extranjeros en aguas internacionales".

Desde la cuenta oficial en redes sociales de la Global Summud Flotilla, exigieron la liberación inmediata de los dos activistas y han pedido a la sociedad civil "seguir presionando" para conseguirlo.

Por otro lado, Adalah denunció este sábado los malos tratos hacia sus representados por parte de las autoridades israelíes, concretando que Ávila fue "golpeado", "arrastrado por el suelo" con vendas en los ojos e incomunicado tras su detención. En el caso de Abukeshek, Adalah sostiene que permaneció con "las manos atadas, con los ojos vendados" y obligado a permanecer en posiciones de estrés desde su arresto este jueves, lo que habría causado "hematomas en el rostro y las manos".

El activista palestino-español se encuentra bien de salud, aunque en estado de 'shock', tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según ha explicado su mujer, Sally. Además, su mujer también ha señalado que su marido no tenía intención de llegar a Gaza con la Global Sumud Flotilla para evitar peligros y que él navegaba en una embarcación que hacía funciones de observación cuando fueron interceptados por el Ejército israelí.

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