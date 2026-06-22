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Última hora del 'caso Mascarillas' | Moncloa, sobre la condena a Ábalos y Koldo: "Condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra nuestros principios"
Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta que el Ejecutivo se compromete a "seguir trabajando para construir una España en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".
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Llorca, tras la condena a Ábalos: "Asistimos al principio del fin del sanchismo"
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Moncloa, sobre la condena a Ábalos y Koldo: "Condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra nuestros principios"
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Ángel Víctor Torres expresa su respeto a la Justicia tras la condena del Supremo a Ábalos
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ERC pide al PSOE dejar de "culpar al árbitro" y hacer limpieza interna tras la sentencia a Ábalos
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Feijóo evita pronunciarse sobre una moción de censura y asegura que Sánchez "es una vergüenza para los españoles"
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Feijóo pide la dimisión de Sánchez
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Feijóo denuncia que "la democracia está en una situación límite" y pide que Sánchez asuma la responsabilidad política
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Vox se pregunta "qué más tiene que pasar" para que Sánchez dimita o que el PP presente una moción de censura
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El PSOE defiende que "quien la hace, la pague" y cuestiona que Aldama no entre en prisión
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Ayuso pregunta a Sánchez si "no es suficiente" la condena de 24 años a Ábalos, su "número dos", para convocar elecciones
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Hazte Oír celebra la condena a Ábalos y Koldo García: "Es una sentencia histórica"
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El Gobierno califica de "durísima" la condena a Ábalos y critica que Aldama "se vaya de rositas": "Ábalos forma parte del pasado"
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La sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama destaca el "grave deterioro de la confianza ciudadana" en el sistema político
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🔴El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y libra a Aldama de la prisión por colaborar con la justicia
Llorca, tras la condena a Ábalos: "Asistimos al principio del fin del sanchismo"
El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales, tras conocerse la condena al exministro de Transportes, el valenciano José Luis Ábalos, por el caso Mascarillas, sobre la que ha asegurado: "Yo creo que hoy asistimos ya al principio del fin, ahora sí, al principio del fin del sanchismo en España y del sanchismo en la Comunitat Valenciana".
Así lo ha manifestado el jefe del Consell, después de que el Tribunal Supremo haya condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.
Pérez Llorca, que este lunes ha visitado el municipio de Sant Joan d'Alacant por las fiestas de Fogueres, ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación que a Sánchez "no le queda otra" que adelantar los comicios y ha pedido "acabar cuanto antes con esta pesadilla" que, a su juicio, están "sufriendo todos los españoles".
El 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' valencianos se ha referido a Ábalos como "número dos de los socialistas valencianos, mano derecha en su día de Pedro Sánchez y mano derecha de Diana Morant en la Comunitat Valenciana".
Sobre la sentencia, el jefe del Consell considera que representa lo que se está "descubriendo cada día, cada semana, del 'modus operandi' que tenía el Partido Socialista en España y que también tenía en la Comunitat Valenciana", y cree que el fallo "habla por sí solo".
"Cuando se dio la moción de censura contra Mariano Rajoy, el ponente de esa moción de censura fue el señor Ábalos, y esa moción de censura estaba fundamentada con la corrupción. El Partido Socialista quería venir a cambiar las cosas y lo que se ha demostrado es que quería venir a aprovecharse de las instituciones y a sacar provecho propio", ha enfatizado.
Moncloa, sobre la condena a Ábalos y Koldo: "Condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra nuestros principios"
Fuentes del Gobierno trasladan a laSexta que el Ejecutivo se compromete a "seguir trabajando para construir una España en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".
Ángel Víctor Torres expresa su respeto a la Justicia tras la condena del Supremo a Ábalos
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su respeto a la Justicia tras conocerse la sentencia que impone 24 años de cárcel al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. "Lo que siempre hemos dicho cuando hay un fallo judicial, en este caso del Tribunal Supremo, respeto a la Justicia, que se hagan las investigaciones pertinentes y no tenemos nada que decir", ha dicho Torres en Teror (Gran Canaria).
"Lógicamente están los derechos de las personas y aquí hay un fallo del Tribunal Supremo", ha manifestado el ministro en relación a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 años y 3 meses de prisión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos por cobrar mordidas en la compra de mascarillas en pandemia y la contratación irregular de mujeres en empresas públicas. El Supremo condena también a 19 años de cárcel a su exasesor Koldo García; y cuatro años y medio de prisión para Aldama, una pena suspendida por haber confesado los delitos.
ERC pide al PSOE dejar de "culpar al árbitro" y hacer limpieza interna tras la sentencia a Ábalos
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido al PSOE "dejar de limitarse a culpar al árbitro por el hecho de que no sea neutral y hacer limpieza", en referencia al Tribunal Supremo (TS) tras la sentencia al exiministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.
"Sabemos que el árbitro no es neutral, lo sabemos los independentistas que lo hemos padecido en nuestras carnes. Pero esto no se resuelve limitándose a culpar al árbitro", ha sostenido en una rueda de prensa en la sede del partido este lunes.
La dirigente republicana ha asegurado que el PSOE tiene un problema que no ha afrontado desde el primer minuto y que ha dejado pudrir y ha agregado: "Una cosa es el posible 'caso Begoña' y otra es la porquería que está saliendo estos días. Y el presidente de España no se puede escudar en estos casos".
En este sentido, ha agregado que "el caso Begoña también está sirviendo para que la mayoría de los ciudadanos del Estado vea la realidad de la justicia española".
"GOLES EN PROPIA PUERTA"
Alamany ha insistido en que el PSOE debe explicar "qué medidas tomará a partir de ahora para dejar de victimizarse, dejar de decir que, evidentemente, el árbitro está comprado, y alejarse de esta situación".
"Que deje de meterse goles en propia puerta y que haga limpieza. Los casos Koldo, Ábalos, Cerdán y Leire son porquería, son goles en propia puerta. Y el PSOE debe hacer limpieza", ha zanjado.
El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.
Feijóo evita pronunciarse sobre una moción de censura y asegura que Sánchez "es una vergüenza para los españoles"
El presidente del PP evita pronunciarse sobre si presentará una moción de censura contra Pedro Sánchez tras la sentencia del caso mascarillas. "Haré lo que considere que sea bueno para los españoles, pero no lo que sea bueno para Sánchez", asegura. Además, afirma que "Sánchez no puede seguir representándonos, ni dentro ni fuera de la nación, porque es una vergüenza para los españoles".
Feijóo pide la dimisión de Sánchez
Alberto Núñez Feijóo reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "se marche" tras la condena a Ábalos y Koldo. "Es el responsable de la corrupción de sus ministros", defiende el líder del PP.
Feijóo denuncia que "la democracia está en una situación límite" y pide que Sánchez asuma la responsabilidad política
"Estamos viviendo situaciones incompatibles con la normalidad democrática, es las más grave con la sentencia del Tribunal Supremo", asegura el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa en la que está analizando la sentencia del caso mascarillas. "Ante una sentencia como esta no cabe esconderse", ha añadido, pidiendo que Pedro Sánchez asuma las responsabilidades políticas de las condenas a José Luis Ábalos y Koldo García.
Vox se pregunta "qué más tiene que pasar" para que Sánchez dimita o que el PP presente una moción de censura
Vox se ha preguntado "qué más tiene que pasar" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dimita tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel al que fuera su ministro de Transportes y secretario de Organización en el PSOE, José Luis Ábalos, por el 'caso mascarillas', o que "alguien", en referencia al PP, presente una moción de censura en su contra.
En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política, el portavoz nacional de Vox, José María Fúster, ha puesto de relieve que la sentencia del Supremo contra Ábalos, integrante de la "banda del Peugeot" y a quien Sánchez encargó defender una moción de censura contra el 'popular' Mariano Rajoy, es solo "un caso".
Pero ha apuntado que la lista es "interminable" y "todos los casos tienen un nexo común, y se llama Pedro Sánchez", al tiempo que ha advertido de que "lo peor de la mafia" que considera que hay en el Gobierno "está por llegar" porque el presidente está dispuesto "a cualquier cosa con tal de resistir en el poder".
En este contexto, Fúster se ha preguntado "qué más tiene que ocurrir para que Sánchez dimita de inmediato y convoque elecciones" y "qué más hace falta para que alguien presente una moción de censura". "No hay nada más", ha dicho.
El PSOE defiende que "quien la hace, la pague" y cuestiona que Aldama no entre en prisión
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este lunes, tras conocer la sentencia a 24 años de cárcel al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que quien cometa delitos, "pague" ante la Justicia, pero ha cuestionado la suspensión de la pena al comisionista Víctor de Aldama "porque así lo pidió el PP".
Mínguez se ha pronunciado así en un mensaje en X sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 24 años y 3 meses de prisión al exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en pandemia y la contratación irregular de mujeres en empresas públicas; 19 años de cárcel para su exasesor Koldo García; y 4 años y medio de prisión para Aldama, una pena suspendida por haber confesado las mordidas.
"Quien la hace, que la pague por supuesto, pero: 24 años para Ábalos. 19 años para Koldo. 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP", ha escrito en la red social. En ese sentido, ha preguntado si en España "sale a cuenta ser corruptor" y ha asegurado que "cuesta entender" la decisión judicial sobre el comisionista.
Ayuso pregunta a Sánchez si "no es suficiente" la condena de 24 años a Ábalos, su "número dos", para convocar elecciones
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, si "no es suficiente" la condena de 24 años contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia para que convoque elecciones generales.
Lo ha expresado así tras conocerse la condena del Tribunal Supremo contra el exministro de 24 años, a la que se suma también la del exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio.
"Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba... Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", ha afirmado la dirigente regional a través de sus redes sociales.
La pasada semana Díaz Ayuso cargó contra un Pedro Sánchez "escondido" y "cobarde" durante la declaración que hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y afirmó que no le gusta "dar la cara".
Aldama lanza un mensaje velado tras la sentencia: "Estoy satisfecho, espero que los demás que vienen detrás colaboren"
Víctor de Aldama ha sido, sin lugar a dudas, el acusado que mejor parado ha salido de la sentencia del 'caso mascarillas'. El comisionista ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, pero no pisará la cárcel al haber colaborado con la Justicia y bajo el compromiso de no delinquir.
A su salida del Tribunal Supremo, donde ha acudido para escuchar la lectura del veredicto, el empresario ha asegurado estar "satisfecho con esta sentencia". "Espero que, con esta sentencia, los que vienen detrás colaboren", ha añadido Aldama ante los medios de comunicación, lanzando un mensaje velado, entre otros, a 'Julito' Martínez y Leire Díez, que podrían aportar información clave en las investigaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al propio PSOE en el caso de las cloacas de Ferraz.
Hazte Oír celebra la condena a Ábalos y Koldo García: "Es una sentencia histórica"
La abogada de Hazte Oír Nouna Lozano ha celebrado la condena a Ábalos y Koldo García por el 'caso mascarillas' y ha asegurado que "hay jueces que no se doblegan a las presiones del PSOE y del Gobierno". "Es una sentencia histórica", ha asegurado ante los medios tras conocer la sentencia. Lozano ha afirmado que "las presiones del PSOE y de Sánchez solo frustran la independencia judicial" y que es donde hay que poner el foco: "Tenemos que defender la independencia judicial, que es la libertad de todos nosotros", ha añadido, antes de asegurar que seguirán "trabajando" en el caso contra Begoña Gómez. "El tiempo nos da la razón".
El Gobierno califica de "durísima" la condena a Ábalos y critica que Aldama "se vaya de rositas": "Ábalos forma parte del pasado"
El Gobierno ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso mascarillas' reconociendo que les perece "durísima" la condena a José Luis Ábalos. Además, han admitido que ven con sorpresa cómo Víctor de Aldama se ha "ido de rositas".
Un día que los socialistas califican de "triste", señalando que el exministro de Transportes forma parte "del pasado" de este partido y recalcando que lo que quieren ahora es poder "pasar página".
La sentencia contra Ábalos, Koldo y Aldama destaca el "grave deterioro de la confianza ciudadana" en el sistema político
La sentencia, además, destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.
🔴El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años y libra a Aldama de la prisión por colaborar con la justicia
El Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias. En cambio, el comisionista Víctor de Aldama, condenado a 4 años y medio, se librará de la prisión al haber colaborado con la justicia. La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.