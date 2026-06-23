Ainhoa Martínez, tras la sentencia de Ábalos: "El Gobierno y el PSOE están achicharrados"

La periodista de ABC, Ainhoa Martínez, analiza la sentencia del exministro de Transportes y pregunta al Gobierno si esto puede volver a pasar. En el vídeo, los detalles de su intervención.

"El Gobierno sí que está achicharrado. El Gobierno y el PSOE no pueden hacer como si no pasara nada", afirma la periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC', tras ver un vídeo sobre Pedro Sánchez que se publicó tras la sentencia de José Luis Ábalos (el Supremo le condena a 24 años de cárcel) en el que aconsejaba cómo cuidarnos del calor tras esta primera ola de calor del verano en la que estamos inmersos.

Para Martínez, Ábalos tiene una pena tan alta porque es el cargo público, el funcionario que dio acceso a este corruptor, a esos contratos de mascarillas: "Si Ábalos no se hubiera corrompido, no hubiera habido tan rentable negocio para ninguno".

Es por ello que la pregunta que se hace es que "más allá de la petición de perdón, que por supuesto, y de esas responsabilidades políticas que nunca se han llegado a asumir porque hemos visto a otros ministros condenados, pero el Gobierno del que formaban parte no estaba en el poder cuando fueron condenados (esta es la primera vez que el gobierno de cuyo ministro estamos viendo sentenciado en un banquillo, sigue en el poder) es ¿se ha hecho algo para que esto no vuelva a pasar?".

Es decir, "aquí ya hemos visto que los controles internos de la administración no funcionaron, que se lo pudieron llevar crudo porque no funcionaron las alertas y no hubo un sistema que pudiera prevenir que esto ocurriera. ¿Hoy podría volver a pasar?", aclara e insiste Martínez. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención en Al Rojo Vivo.

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