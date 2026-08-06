Figo exige la dimisión de Infantino por su "comportamiento mafioso" al intentar privatizar el Mundial: "Ha tratado de enriquecerse a costa del fútbol"

¿Qué ha dicho? El exjugador portugués, actual embajador de la UEFA, carga contra el presidente de la FIFA por la "falta de transparencia" en su intento de vender los derechos comerciales de la Copa del Mundo: "Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol.

Luis Figo, exjugador de fútbol y leyenda del deporte, ha exigido la renuncia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a través de una carta publicada en el 'Daily Mail'. Figo critica duramente el plan de Infantino de vender el 20% de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores privados, señalando la falta de transparencia en la operación. El exfutbolista acusa a Infantino de priorizar sus intereses personales sobre los del fútbol, calificando su gestión como perjudicial para la reputación del deporte. Figo concluye que Infantino ha degradado su cargo y debe dimitir para salvar el fútbol.

Luis Figo, exjugador de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, entre otros, y leyenda del fútbol mundial, pide abiertamente un cambio en la cúpula de la FIFA. El exfutbolista portugués ha publicado en las últimas horas una carta en la que exige la renuncia del presidente del organismo rector del deporte rey a nivel internacional, Gianni Infantino, por las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto.

"Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse", afirma Figo en su misiva, que ha sido publicada en el diario británico 'Daily Mail'. "He visto el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado", añade.

Las críticas de Figo se centran, sobre todo, en el plan de Infantino de vender el 20% de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversores privados. Especialmente duro es con la "falta de transparencia" con la que el dirigente italosuizo ha llevado esta operación.

"Si era tan buena idea, ¿por qué no se lo dijiste a tus miembros cuando los tenías reunidos? ¿Por qué no informar también de los riesgos?", cuestiona el embajador de la UEFA. Además, asegura que "no es una buena idea": "No es sólido cuando no se es transparente sobre las ganancias exorbitantes que siempre buscan las firmas de capital privado".

El mítico exjugador portugués también carga contra Infantino por regir la FIFA pensando en sus intereses antes que en los del propio deporte: "Ha infligido una larga lista de abusos a la reputación del fútbol". Además, ha suscrito las palabras del príncipe Ali de Jordania, que acusó a la dirección de la FIFA de tener un "comportamiento mafioso" respecto a la venta de los derechos de la Copa del Mundo y a la organización del torneo que terminó hace tres semanas en EEUU, Canadá y México.

"Infantino ha degradado el cargo de presidente de la FIFA. Ha mentido, engañado y tratado de enriquecerse a costa del deporte. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora", concluye la carta en la que Luis Figo exige la dimisión de Gianni Infantino.

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