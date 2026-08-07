El Gobierno lleva registrados 1.342 menores en Ceuta pero no aclara si el resto volverá a dormir en la calle: "Se va a atender a todos"

El contexto La ministra de Infancia, Sira Rego, ha asegurado que el Gobierno priorizará la reagrupación de los menores con sus familias y que el próximo 16 de agosto se empezará a trabajar en los trámites para los traslados a otras comunidades.

El Gobierno ha registrado 1.342 menores en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio, y se espera que esta cifra aumente. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reconocido la complejidad de la situación, aunque asegura que se está volviendo a la normalidad, priorizando a los más vulnerables. Rego ha afirmado que todos los menores serán atendidos y que se trabaja para su acogida. Se han habilitado dos colegios públicos y se espera que a partir del 16 de agosto un equipo técnico acelere las derivaciones a la Península. Además, se ha destinado una partida presupuestaria para la acogida.

El Gobierno ha indicado que llevan registrados 1.342 menores en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio, admitiendo que esta cifra seguirá aumentando. "Se sigue con el proceso, que está siendo complejo por el orden de llegadas", ha admitido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La ministra ha reconocido que la situación es "compleja" y que se ha producido un cierto "desborde". Sin embargo, ha asegurado que paulatinamente se está volviendo a "la normalidad". "Hemos dado prioridad a los perfiles más vulnerables", ha explicado.

Una información que trasladan sin aclarar si el resto volverá a dormir en la calle. "Se va a atender a todos", ha indicado Sira Rego, recalcando que tienen que empezar a trabajar "en los procesos de acogida de esos menores".

"Hay un volumen importante de niños menores de 13 años. El perfil migratorio ha cambiado con respecto a lo que sucedió en el 2021. Han llegado más niñas y niños no acompañados. El procedimiento establece primero atender a los perfiles más vulnerables, pero van a ser atendidos todos", ha recalcado.

De esta forma, ha explicado que el trabajo hay que hacerlo día a día para llegar a una situación en la que todos los niños estén acogidos. "Entiendo que hay imágenes que son dolorosas", ha confesado, haciendo referencia a las imágenes de menores vagando por las calles de Ceuta.

"Llevamos trabajando con determinación desde el día uno. La situación ha sido compleja y estamos acelerando todos los pasos y habilitando espacios.Vamos a ver otros espacios para habilitarlos. A medida que los tengamos todo será más rápido", ha indicado, señalando que ya hay dos colegios públicos habilitados para una primera acogida.

En cuanto a una posible fecha para que los menores migrantes comiencen a ser trasladados a las comunidades autónomas, Sira Rego ha destacado que a partir del 16 de agosto se trasladará a Ceuta un equipo técnico del Ministerio de Juventud e Infancia de manera permanente para ir lo más rápido posible.

"Podemos estar hablando de pocas semanas para que empiece a haber derivaciones y acogida en la Península. El curso escolar empeiza en septiembre. Queremos utilizar recursos que queden liberados con el inicio del curso escolar. Lo digo como un mensaje de tranquilidad para la ciudadanía de Ceuta", ha destacado.

Por otro lado, ha aclarado que han habilitado una partida presupuestaria que está a disposición para la acogida vinculante y solidaria. "Se va a habilitar a lo largo de los próximos días del mes de agosto", ha aclarado.

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